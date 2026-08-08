白海豚颱風進逼 淡水出現龍捲風？氣象署解釋了

白海豚颱風逐步靠近台灣東北海域，強對流雲系漸漸移入北部陸地帶來強降雨與劇烈天氣變化。下午有民眾在淡海新市鎮目擊龍捲風，直呼可怕。氣象署表示，無法確認民眾目擊的是龍捲風還是漏斗雲，雖皆不會對地面造成嚴重破壞，但驚險畫面還是讓不少民眾嘆大自然威力。

中颱白海豚持續朝台灣逼近，強對流雲系一波波移入台灣，帶來瞬間強降雨、雷擊等劇烈天氣。氣象署也針對台灣多處發布大雷雨即時訊息，提醒民眾留意。

有民眾在淡海新市鎮路上目擊空中漩渦。從民眾拍下的影片來看，該漩渦從地面一路延伸到空中，就像一個漏斗狀、且在空中有旋轉的動態感，疑似是近在眼前的陸上龍捲風。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，該團漩渦疑似「水龍捲」或是「漏斗雲」，目前由於資訊不足，無法確認究竟是何者。不過成因是因為颱風外圍環流雨帶移入，帶來的旺盛對流。

劉沛滕指出，氣象署在下午已針對淡水發布沿海及地面的即時大雷雨訊息，民眾目擊的時間約於2點前後，當時剛好有一波強回波正從淡水移入。

劉沛滕說，水龍捲其實就是我們常見的海上龍捲風，在颱風期間對流旺盛處的海面上非常常見，但由於地面有摩擦力，因此陸上龍捲風「有記錄但不多」。不過由於強度不會對地面有明顯破壞力，頂多只是龍捲風周邊會出現比較強勁的陣風。

至於若是漏斗雲的話，劉沛滕表示，雲在空中沒有直接接觸陸地，除飛行器要避開外，地面影響低。