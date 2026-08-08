白海豚颱風逼近 氣象署直言「本島陸警機率沒了」、馬祖也降低

颱風白海豚逼近，氣象署表示，本島的陸警機率「沒了」，而馬祖發布陸警機率也比昨天降低，要持續觀察，若白海豚強度和路徑依照預期，10日中午前後將解除颱風警報。

根據中央氣象署觀測，颱風白海豚今天下午2時的中心位置在北緯26.9度，東經 125.3度，即在台北的東北東方約430公里之處，以每小時14公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒35公尺，7級暴風半徑為280公里，10級暴風半徑為90公里。

氣象署預報中心副主任伍婉華在記者會中表示，白海豚路徑未來持續朝西移動，暴風圈逐漸接近北部海面，外圍環流也開始影響北部陸地，沿海風浪增大。

伍婉華指出，白海豚強度維持中度颱風，預計明天通過北部海面時會再減弱，而白海豚最接近台灣的時間點是今晚到明天，以中度颱風強度影響台灣，未來18小時，新北市、基隆市等沿海地區要留意9級強陣風。

伍婉華表示，受到外圍環流影響，將會帶來一波波較旺盛的對流雲系，有瞬間強降雨、雷擊、閃電發生機率，低窪地區要慎防淹水，這樣的雨勢從今天晚間到明天是影響最為明顯的時候，中部山區、北部將有大雨或局部豪雨。

伍婉華說，以總雨量來看，7日到10日最大累積雨量預計會出現在新北市山區、桃園、新竹、苗栗山區總雨量都可達300毫米，且可能集中在24小時內下完，因此要嚴防降雨帶來的危險。

陸警方面，伍婉華表示，目前本島的機率「是沒了」，要觀察的是馬祖是否會發布陸警，但機率也比昨天降低，不過白海豚陸警擺盪，將會持續觀察，若依照預期10日中午前後就會解除颱風警報。

另外，伍婉華說，受到沉降作用影響，東半部有出現攝氏38度以上高溫的機率。