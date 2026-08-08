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白海豚颱風來襲！雨將至先飆38度 降雨熱區曝光「恐24小時下完500毫米」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
白海豚颱風逼近北台灣，台北市區下午起出現陣陣強風大雨，路人的傘都被吹花了。記者曾原信／攝影
白海豚颱風逼近北台灣，台北市區下午起出現陣陣強風大雨，路人的傘都被吹花了。記者曾原信／攝影

中颱白海豚持續向前行，氣象署示警，今天入夜後至明天將是颱風影響最劇烈的時候。由於白海豚路徑跟巴威颱風相當類似，因此這波降雨熱區也將和上次一樣，集中竹苗山區。且颱風影響期間預估總雨量，恐怕也會集中於24小時內一次下完，提醒山區民眾不可大意。

中颱白海豚持續朝我東北方海域逼近，氣象署持續發布海上颱風警報。今天清晨白海豚強度有稍微減弱，預估在通過台灣北部海面時，仍會再變弱一些，但仍會以中颱等級影響台灣、不容大意。

中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，隨著颱風外圍環流越來越綿密的接近北部陸地，較強的對流移入上空時，將會帶來瞬間強降雨伴隨閃電、雷擊及強陣風等劇烈天氣型態。

伍婉華提醒，雨下得急就容易釀災，今天晚間到明天將是颱風影響最劇烈時。中部山區、北部有大雨及局部豪雨機率，北部山區更可能來到豪雨以上，東北部山區也有局部大雨。

伍婉華說，白海豚颱風路徑與巴威颱風相似，因此迎風面竹苗山區同樣也是這次的降雨熱區。氣象署預估7日到10日也就是颱風影響期間累積雨量竹苗山區可達300到500毫米，且會高度集中於24小時內下完。山區民眾一定要嚴防劇烈降雨帶來的災情。

中部以北山區嚴防大雨，其他地區則要特別留意高溫。伍婉華指出，今明兩天由於颱風外圍環流沈降及氣流過山影響，各地將會「非常熱」。今天本島高溫多達37度甚至更高，最高溫出現在宜蘭南澳的自動測站38.8度，第二高在馬祖南竿37.0度，這是馬祖氣象站2004年來建站最高紀錄，打破2017年9月26日因太平洋高壓籠罩帶來的36.6度高溫。

此外，颱風逼近，風浪也已搶先登場，氣象署今天已經針對馬祖、新北市三芝到貢寮及花蓮沿海發布巨浪告警，當颱風中心掃過北方時，北部海面、馬祖也有機會出現6米以上浪高，且恐怕伴隨長浪。且由於基隆北海岸適逢大潮，必須留意海水倒灌。

伍婉華提醒，今天傍晚起，濱海鄉鎮9級強陣風將將向西南擴增到桃園濱海，西南部沿海也會有7到8級強陣風。明天清晨隨著颱風更靠近，新北市沿海9級強陣風更可能擴大到平地。

氣象署示警，風浪已搶先影響我們，如今雨勢也將隨著外圍環流移入一波波影響台灣。圖／氣象署提供
氣象署示警，風浪已搶先影響我們，如今雨勢也將隨著外圍環流移入一波波影響台灣。圖／氣象署提供

高溫 白海豚颱風 氣象署

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