老公、爸爸別害羞！漏尿、尿不出可能攝護腺肥大 林口長庚籲及早治療

良性攝護腺肥大是50歲以上男性常見疾病，但許多人因害羞、擔心藥物或手術副作用而隱忍病情。醫師揭露置之不理可能導致膀胱功能永久退化，甚至引發腎臟病變，強調現代醫療技術進步多元，患者不需要硬撐。

林口長庚迎接父親節，特別舉辦「攝立健康新目標，守護爸氣要趁早」衛教活動，由院內泌尿科專家和民眾面對面說明，同時也邀請桃園市議會秘書長卓達銘共同出席，呼籲社會大眾正視男性泌尿健康。

林口長庚泌尿科主任陳煜系指出，攝護腺肥大並非只能默默忍耐的老化現象，這是一種可以透過專業評估與治療獲得大幅改善的疾病，越早尋求醫療介入，越能維持原有的生活品質。

高齡泌尿科主任侯鎮邦也說，攝護腺肥大幾乎是每位男性都會面臨的健康課題，發生只是早晚問題。長輩們千萬不要因為害羞，或是誤以為是正常老化就延誤就醫，反而錯失了最佳的治療時機。

林口長庚副院長馮思中提醒，每位民眾都可以成為家人健康的重要推手。當爸爸、伴侶開始出現夜尿、頻尿等症狀時，請多一句關心與陪伴。攝護腺肥大是可以治療的疾病，及早治療就能及早重拾健康生活。

醫師鄧子麒剖析，多數患者透過門診評估、衛教與藥物的使用，即可獲得滿意的生活品質。若出現嚴重症狀，如反覆性尿滯留、溢流性尿失禁、反覆泌尿道感染、膀胱結石或憩室、保守治療無效的肉眼可見血尿、腎水腫等狀況，就應考慮手術。

目前的手術方式相當多元，除了傳統雙極攝護腺電燒刮除、雷射攝護腺氣化、雷射攝護腺剜除、單孔達文西手臂輔助攝護腺剜除之外，現在也有門診一日手術—如微創攝護腺水蒸氣消融與微創攝護腺拉提等新式選擇。醫師建議，若有相關症狀，應儘早至泌尿科門診與醫師共同討論，制定最合適的個人化醫療方案。