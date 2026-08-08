白海豚逼近宜蘭颳陣陣強風 中山路郵局外牆磁磚掉落險砸傷人

「白海豚」颱風暴風圈逐漸進入台灣北部海面，帶來陣陣強風，宜蘭市中山路郵局今天近中午時，疑因瞬間狂風造成外牆磁磚掉落，幸好沒有砸傷人。郵局立即拉起警戒線避免路人靠近，下午進場先處理有鬆落之虞的磁磚，風颱風過後再全面檢視並做修補。

中央氣象署昨天下午發布「白海豚」海上警報，暴風圈逐漸進入台灣北部海面，對台灣北部及東北部海面構成威脅。宜蘭颳起陣陣強風，陸續傳出磁磚掉落、路樹傾倒等零星災情。頭城烏石港賞鯨船全面停航、冬山河正在進行的宜蘭童玩節，也將戶外帳篷全面撤除。

宜蘭市中山路郵局今天上午11時30分，發生外牆磁磚剝落意外，當時一陣強風吹過，大門口招牌上方的磁磚掉落，發出巨響，讓附近民眾嚇了一大跳，幸好當時下方無人經過，沒有造成傷害。

郵局立即拉起封鎖線，避免再有磁磚掉下砸人，並在下午請來吊車與鷹架先做即時處理。郵局表示，會先檢視是否有膨脹、可能掉落的磁磚，先預防性敲掉，之後等颱風過了天氣較穩定後，會全面檢視外牆，做整體的修補與防護。