北醫大心衰竭整合照護 病人不配合服藥比率降3成 6個月再入院率僅1成

心衰竭患者出院後，仍會因疾病控制不佳再度入院，除心血管疾病患者外，癌症化療等治療方式引發「心臟毒性」，也可能導致「癌症伴隨心衰竭」，影響癌症病人存活時間及生活品質。北醫大成立「腫瘤心臟團隊」，以全程照護模式提高癌症病人治療遵從性1成，另透過多專科團隊，提供心衰竭病人急性後期整合照護計畫，病人用藥配合度不佳比率下降近3成。

北醫大今天舉行「台北醫學會」研討會，就臨床醫學、基礎醫學及智慧醫療應用進行研討。其中，北醫大心臟內科主治醫師陳彥舟提到，癌症治療持續精進、患者存活期延長，但癌症疾病本身，及治療過程如化療、標靶、免疫治療等，容易引發「心臟毒性」，這類「癌症伴隨心衰竭」情況，導致心血管疾病成為影響癌症病人長期存活，導致生活品質下降的重大威脅。

癌症病人專注接受癌症治療時，容易忽略心血管疾病控制，為此，陳彥舟表示，院內整合心臟內科、腫瘤科、護理師及藥師，成立「腫瘤心臟團隊」，建立治療前風險評估、治療中監測、治療後長期追蹤的全程照護模式，過去1年內照護逾600位癌症患者，提升病人治療遵從性10%，且獲得國際腫瘤心臟學會金級認證，為全台首家獲此認證的醫院。

而心臟衰竭患者，常面臨反覆出入醫院、生活品質下降、死亡風險增加等挑戰，為此亟須跨專科長期治療、密切追蹤。北醫大附醫心臟內科主治醫師徐千彝指出，北醫附醫整合心臟內外科醫師、護理師、個管師、藥師、營養師、復健團隊及遠距醫療中心，成立心衰竭團隊，藉院內「OneTeam個案管理系統」及專任個管師全程追蹤，提供病人衛教、用藥檢視、營養指導、個人化運動處方等資源。

徐千彝說，統計2020至2022年共93患者參與這項心臟衰竭急性後期整合照護計畫，出院後接受6個月跨團隊照護，患者心臟功能、心衰竭症狀、自理能力、營養狀態、生活品質均獲得改善，6個月內再住院率僅11.8%，一年內氯昂為1.1％，服藥配合度不佳比率，從31%下降至2.4%，降低28.6%，生活品質分數由77.1分提升至87.4分，證明心衰竭照護應從單次治療，推展至全病程管理。