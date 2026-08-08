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白海豚颱風逼近、石門水庫水位達96% 北水署成立緊急應變小組
中央氣象署於昨（7）日14時30分，發布白海豚颱風海上颱風警報，經濟部水利署北區水資源分署表示，已於成立白海豚颱風緊急應變小組，全面掌握最新颱風動態、水情資訊及轄區防汛整備情形，並啟動各項防颱應變作業，全力守護北部地區供水穩定及防洪安全。
北水分署長謝明昌於今日10時召開白海豚颱風緊急應變小組會議指示，目前石門水庫水位為244.1公尺，距離滿水位只有90公分，蓄水率約96%，屬於高水位狀況。
謝明昌表示，因應白海豚颱風帶來的降雨，應持續密切監測颱風路徑、集水區降雨、水庫入流量及水位變化，並依最新氣象及水情資訊滾動檢討水庫操作策略。
此外，謝明昌也表示，要求颱風期間應持續與水庫下游地方政府、台水公司及農田水利署等機關保持聯繫，並注意潮汐變化放水減少溢淹風險，必要時啟用中庄調整池以因應濁度增高狀況，俾確保水利設施及供水系統穩定運作。
北水分署提醒，颱風期間天候變化快速，民眾應持續留意中央氣象署及政府機關發布之最新颱風資訊，切勿前往河川、溪流、水庫及低窪易淹水地區活動，以維護自身生命財產安全。
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