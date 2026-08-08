白海豚主要外圍雨帶逼近 吳聖宇示警北台灣：會維持雙眼結構

白海豚的影響正在逐漸明顯，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，外圍風場已經在大台北、宜蘭、恆春半島等地造成滿大的陣風，北海岸局部有10至11級陣風出現。

不過，吳聖宇說，清晨之後就沒有什麼降雨，乾風吹起來感覺起來非常炎熱，背風面的宜蘭、花蓮一帶溫度就更為偏高。

颱風主要的外圍雨帶正在逼近北台灣，他說，這條雨帶看起來寬度相當寬，降雨回波強度的持續性也很好，下午到晚間逐漸進來之後降雨應該就會明顯的開始出現，提醒中北部、東北部的民眾注意。

吳聖宇表示，從日本氣象廳的雷達來看，白海豚颱風仍然具有完整的雙眼牆，有一個完整且非常頑強的內眼，還有一個比較鬆散的外眼牆，更外面就是寬廣的外圍雨帶。也因為它的外眼牆持續鬆散缺乏組織，因此也就無法取代內眼進行置換，所以就一直維持這種雙眼的結構，預期應該會持續到接近中國浙江沿岸才會改變。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。