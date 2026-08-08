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北捷多搭一站更便宜？她曝新店到新埔35元「江子翠下車貴5元」驚呆網友

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現，搭乘北捷從新店站出發，前往新埔站票價為35元，沒想到目的地少一站、位於新埔前一站的江子翠站，票價卻要40元。聯合報系資料照
有網友發現，搭乘北捷從新店站出發，前往新埔站票價為35元，沒想到目的地少一站、位於新埔前一站的江子翠站，票價卻要40元。聯合報系資料照

北捷票價竟出現「搭得比較遠反而比較便宜」的情況？近日一名女網友在Threads分享捷運票價資訊，從新店站出發，搭乘捷運前往新埔站票價為35元，沒想到目的地少一站、位於新埔前一站的江子翠站，票價卻要40元，讓她直呼「今天才發現這件事」，意外引發網友熱烈討論。

從她分享的票價資訊來看，新店站前往新埔站的票價為35元，但前往江子翠站卻是40元，形成「多搭一站反而省5元」的特殊現象。貼文曝光後，不少網友也表示過去完全沒注意到，直呼「捷運族好震驚！」

實際使用台北捷運Go APP查詢旅程規劃，從新店站到江子翠站全票票價為40元，建議搭乘松山新店線至西門站，再轉乘板南線到江子翠站，從發車經過13站；若是從新店站到新埔站，全票票價為35元，同樣建議搭乘松山新店線至西門站，再轉乘板南線到新埔站，從發車經過14站。

對於為何會出現這種看似不合理的票價，有網友解釋，台北捷運票價採「最短里程」計價，因此不同路線的搭乘方式可能影響票價。「因為說用最短里程計價，環狀線通車之前到新埔應該比較貴」，也有人認為，這與環狀線通車後的路網變化有關。

有網友進一步分析，從新店前往新埔，可以選擇搭乘環狀線轉乘，系統以較短的里程計算，因此票價較低；但若前往江子翠，實際搭乘板南線的路線可能較長，票價反而較高。也就是說，在「最短里程計價」的規則下，可能出現目的地更遠、票價卻更便宜的情況。

不過，也有網友指出，雖然環狀線路程較短，但實際搭乘時間可能較久，加上環狀線列車車廂、座位空間等因素，不少旅客仍會選擇搭乘板南線，因而形成「搭得遠反而便宜」的特殊票價現象。

留言區也有網友笑稱「真的耶，太奇怪了，應該要35元才合理」，還有人直接建議「買TPASS套票，一勞永逸」、「買月票就沒問題了」。

另有網友認為，早期台北捷運路線相對單純，這類票價差異較不容易引發爭議，但隨著捷運路網逐漸成形，不同路線之間的轉乘選擇增加，「搭得比較遠反而比較便宜」的情況可能也會更加常見。

實際使用台北捷運Go APP查詢，旅程規劃從新店站到江子翠站，全票票價為40元；若是從新店站到新埔站，全票票價為35元。圖／截自台北捷運Go APP
實際使用台北捷運Go APP查詢，旅程規劃從新店站到江子翠站，全票票價為40元；若是從新店站到新埔站，全票票價為35元。圖／截自台北捷運Go APP

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