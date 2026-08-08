白海豚颱風進逼 粉專：外圍環流即將抵達

白海豚颱風今明兩天距離台灣最近，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天發文，並PO出最新回波圖指出，白海豚颱風外圍環流即將抵達，「右上角圓圓小小的就是颱風中心」。

中央氣象署持續發布海上颱風警報。氣象署說，今、明兩天第13號颱風白海豚及其外圍環流影響，今天白天北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，南部、東北部地區及馬祖有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，今晚至明天北部地區及中部山區有陣雨或局部雷雨，並有局部大雨或豪雨，尤其北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，東北部山區亦有陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，中南部、東北部地區、其他山區及馬祖有局部短暫陣雨或局部雷雨，其他地區及澎湖、金門有零星短暫陣雨。

氣象署說，今、明兩天東半部地區有焚風發生的機率；基隆北海岸、中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島、馬祖、澎湖有長浪發生的機率。