健保加碼11.5億調高90項重症手術給付 多重創傷神經手術全額給付

為回應重症醫療團隊的專業付出，並提升醫療機構重症照護量能，除持續調整兒科支付外，本次續對整形外科、神經外科、骨科、消化系外科及大腸直腸外科等領域，共調整90項手術處置或治療費。健保署於今年6月25日召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，通過調升重症手術處置支付點數，健保共投入約11.5億元。

健保署長陳亮妤表示，整形外科部分，本次共調整38項燒燙傷處置或多層皮膚移植手術，以皮面創傷處理為例，依據燒傷體表面積的不同，支付點數由4431點至17854點調升至10319點至33916點，健保挹注2.9億元。神經外科本次調整主要是針對中樞神經手術，過往同一刀口執行第一項手術健保全額給付、第二項手術折半支付；本次針對多重創傷且符合「重大創傷」重大傷病資格者，11項中樞神經手術均為全額給付，額外挹注3.0億元以反應神經外科醫師針對多重創傷病人手術之心力。

而骨科本次新增「髖臼周圍截骨術」支付39623點及「早發性脊柱側彎非融合性矯正手術」支付70420點，並提升4項骨科手術支付點數，調幅介於35%至157%之間，共投入0.7億元；消化系外科本次健保共挹注2.6億元調整21項消化道相關手術，包含肝臟、胰臟、膽及胃等手術支付點數，由30068點至105371點調升至58955點至206610點。此外，考量惡性腫瘤之胰臟切除手術相對複雜且困難程度高，爰新增「Whipple氏胰、十二指腸切除術併淋巴擴清及血管重建」3項手術，依據胰臟切除的範圍不同，支付點數介於76642點至268593點間。

大腸直腸外科本次主要係調升癌症治療所需「降結腸或乙狀結腸切除術併行吻合術及淋巴結清掃」等11項手術支付點數，調升幅度介於15%至218%之間，健保共挹注2.2億元。

健保署說，維持重症醫療量能穩定且充足，是健保永續發展及保障民眾健康重要基礎。本次支付標準調整，回應醫療人員投入重症照護之付出，進一步強化醫療體系韌性及照護品質，並兼顧病人就醫權益與醫療人員合理報酬，未來將持續配合「健康台灣」政策方向，依據臨床實務需求，分階段檢討及調整醫療支付標準。