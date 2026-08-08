白海豚颱風「海豚跳」逼近台灣北部海域 7縣市明午前達停班課標準

中颱白海豚逐漸朝台灣北方海面逼近，今天下半天至明天整天，將是颱風距離台灣最近的時刻。氣象署下午1時公布最新風雨預測，明天下午2時前，共有7縣市雨量、風力達停班課標準。

根據氣象署公布最新24小時累積雨量預測，從今天下午2時至明天下午2時，雨量達停班課標準包含：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區及台中市山區。

風力部分，新竹市濱海鄉鎮、恆春半島及蘭嶼綠島入列。明日凌晨0時至清晨6時，可能吹出最大10級陣風。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。