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最「熱血」董座！鬼門開遇血荒 吳春山連25年農曆7月辦捐血活動

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山號召民眾8月12日至14日到麗明營造敬業樂群大樓門前廣場挽袖捐血。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山號召民眾8月12日至14日到麗明營造敬業樂群大樓門前廣場挽袖捐血。記者趙容萱／攝影

國曆8月12日子時是民俗農曆7月「鬼門開」。麗明營造董事長吳春山說，國人常有農曆7月不見血、不捐血禁忌，又逢暑假，常遇血荒，他每逢農曆7月舉辦麗明營造公益捐血活動邁入第25年，今年將在8月12日至14日登場，號召全民挽袖捐血。

台中捐血中心統計，暑假中部血庫鬧血荒，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血，每天約需1800袋，截至今天上午，血液總庫存僅剩2.4天，整體血液存量皆低於7天安全庫存標準，各血型都「急缺」，O型血最缺、只剩2.0天；A型血僅2.5天、B型血3.0天、AB型血剩3.6天。

吳春山說，國人常有農曆7月禁忌，不見血、不捐血，加上暑假出遊、出國，但醫院用血未減少，因此常面臨血荒，麗明營造公益捐血活動固定每年農曆7月舉辦，第一屆2001年一輛捐血車、募得125袋熱血開始，經歷疫情不間斷，去年募集2152袋創新高，累計募集2萬0195袋熱血。

吳春山指出，他年輕時，協助傷者就醫後心裡衝擊太大，見血暈針，即便如此，他從首屆捐血活動就他打頭陣捐血，護理師扎針取血時，別過頭去，捐到滿65歲受法定年限沒捐；他還捐出二輛送血車，有次帶母親就醫時，看到麗明營造捐的送血車，當場感動到熱淚盈眶，沒想到自己捐的捐血車會幫到自己家人。

近幾年活動串聯營建業、金融業、社福機構、扶輪社等超過30個單位共同響應，持續為醫療用血挹注穩定血源。

麗明營造公益捐血活動8月12日至14日每天上午9時至下午4時，在台中西屯區府會園道169號麗明營造敬業樂群大樓門前廣場舉辦，準備神秘福袋捐血贈品，有18度C巧克力工房贊助杏仁薄餅、春拌麵等，也提供捷安特自行車、台中日光溫泉會館禮券等摸彩好禮。

鬼門開 血荒 捐血 吳春山

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