雙十連假機票開搶！台金航線8月10日上午9時預訂 4.4萬座位釋出

雙十連假想回金門，手刀準備！交通部民用航空局宣布，115年雙十節台金管制航線將於8月10日上午9時開放訂位，航空疏運期間自10月8日至12日共5天，台金航線預計提供470架次、4萬4018個座位，金門縣政府也已要求民航局密切掌握訂位情況，後續將視旅客需求機動增班。

今年雙十節連假從10月9日（周五）至10月11日（周日）共3天，根據民航局規畫，10月8日至10月12日為航空疏運期，其中10月8日至10日是台灣往離島方向的尖峰，10月10日至12日則是離島返回台灣的熱門時段。這幾個時段的機票會加註「限當日當班次、逾期作廢」等使用限制，旅客可別把機票當成「有票就先放著」，到時沒搭上原班機，票可能直接失效。

此外，尖峰航班也將實施退票費用分級制，旅客如果臨時有事無法搭機，一定要在班機起飛前通知航空公司取消訂位，再依原開票規定辦理退票；若沒有提前處理，可能得付出更高的退票成本。

退票手續費依距離航班起飛時間分成3級，起飛前7日以上最高收取票面價10%、前1日至6日最高20%，航班起飛當日則最高30%。縣府提醒，已經買到尖峰航班機票的旅客，如果行程有變，務必提早取消，除了避免浪費有限機位，也能降低自己的退票損失。

金門縣政府表示，目前台金航線共規畫470架次、提供4萬4018個座位，並已請民航局持續觀察訂位狀況，若後續需求增加，不排除適時協調航空公司增班，盡可能滿足雙十連假的返鄉及旅遊需求。

縣府也提醒，離島航班受天候影響較大，旅客出發前應隨時留意最新氣象及航班資訊；搭機當天則建議提早抵達機場，並備妥身分證件，以免遇到報到、人潮或航班異動等狀況，影響行程。