父親節別被陽光騙 氣象署：午後白海豚環流移入 今晚起影響風雨浪最大

中央氣象署持續發布第13號颱風白海豚的海上颱風警報，中央氣象署副主任伍婉華表示，中颱白海豚上午11時的中心來到台北的東北東方約450公里的海面上，以每小時12公里速度，向西進行。今天上午逐漸接近，今天下半天以後到明天是最接近的時候，一直到下周一會在中國大陸登陸。今晚到明天將是影響台灣最顯著的時候。

颱風動態，她說，白海豚颱風目前中心在台北東北東方海面，目前仍是中度颱風，清晨它的強度稍微減弱，預估它未來向西移動的過程中，明天來到台灣北部海面的時候，強度還會再減弱一些，要到中國之後強度才會迅速減弱。它的暴風圈逐漸進入台灣北部海面，對台灣北部海面及台灣東北部海面構成威脅。

伍婉華表示，根據目前路徑，基隆北海岸、東半部沿海包括綠島蘭嶼、恆春半島，以及台中以北沿海、馬祖沿海、澎湖沿海，會有長浪的情形。隨著颱風接近，海面的風浪都已經增大。

北部海面和東部海面都已經觀測到5公尺左右的浪高，伍婉華表示，預估6公尺浪高，有可能很接近北部沿海地區，還有北部的海面，以及未來的馬祖海面，有可能會有6公尺以上巨浪。至於台灣海峽北部會有3公尺浪高，其他各海面則是2至3公尺浪高。

風力預報，她說，今天清晨到現在，基隆北海岸、台東沿海、屏東南端沿海，已經起風了，大概有陣風8至9級的風出現。甚至更強的風可能會持續到西北部沿海，也會靠近台東沿海、西南部沿海。

陸上強風部分，苗栗以北、基隆北海岸、宜蘭，台東、屏東、南投，還有澎湖、馬祖地區，都是平均風6級、陣風8級的黃色燈號，這兩天陣風還會再增大，會有9級強陣風。

天氣方面，伍婉華表示，颱風的外圍環流一波一波靠近，清晨的時候苗栗、台中、彰化下了一陣大雨，之後回波已經減弱。後來進來的外圍環流移到北邊陸地，降雨並不多，可見陽光。白天這樣的降雨斷斷續續會出現，但是比較明顯的降雨將會從晚上開始。

伍婉華表示，下午以後，颱風外圍環流漸漸靠近，北部山區會斷續降雨。再晚以後，西北部、北部、東北部平地也會斷續下雨。比較明顯的降雨會從晚上開始，降雨區域會向中部平地、南部山區，以及東北部平地擴展。尤其是北部山區、基隆北海岸，近山區的雨快速累積。

她說，最明顯的降雨時間是今天晚上到明天白天，預估北部地區和中部山區會有大雨或局部性豪雨，北部山區會有豪雨等級以上降雨。今天在東北部山區也可能有局部性大雨。甚至到明天，中部平地也可能出現局部性大雨。這樣的降雨狀況，會在明天晚上以後漸漸緩和下來。

伍婉華表示，基隆北海岸地區、台中以北山區會有大雨情況出現，颱風的外圍環流逐漸靠近，瞬間的強降雨可能會在颱風環流經過的地方產生，氣象署會隨著雲帶的變化，隨時調整大雨特報，甚至升格為豪雨特報。

高溫資訊，伍婉華表示，花東地區的雨量少，這樣行進的颱風，除了颱風本身的沉降運動容易帶來高溫，另外在東半部地區因為過山的焚風作用也會有高溫。目前在宜蘭已經有37.2度高溫，今天在宜蘭、花蓮依然會有38度左右高溫。另外，台中、南投、雲林、嘉義、台南、台東、金門、馬祖，也會有36度左右的高溫。

伍婉華表示，隨著颱風逐漸靠近，各地風雨狀況不一樣。今天是父親節，安排戶外活動建議要參考氣象署預報資料。

風力預報。圖／中央氣象署提供

浪高預報。圖／中央氣象署提供