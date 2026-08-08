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屏東追星季 八月到佳樂水看英仙座流星雨

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府將在8月15日晚間8至10時在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「月月有星空－英仙座流星雨」活動。圖／縣府提供
屏東縣政府將在8月15日晚間8至10時在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「月月有星空－英仙座流星雨」活動。圖／縣府提供

屏東縣政府多年持續推出「屏東追星季」活動，打造屏東特色夜間觀光品牌，今年結合年度最受矚目的英仙座流星雨，8月15日晚間8至10時在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「月月有星空－英仙座流星雨」活動，邀請大家一起在流星雨下許下心願。

2026年英仙座流星雨活躍期為7月17日至8月24日，幾乎整個8月都是觀賞流星雨的好時機。縣府表示，屏東深耕星空旅遊多年，縣內十大星空旅遊場域都是觀賞流星雨的絕佳地點。

縣府表示，佳樂水風景區為屏東十大星空旅遊場域之一，8月15日晚間8時5分，英仙座流星雨輻射點將自海平面升起，那時月亮已落下，在無月光影響的環境下，更有機會欣賞劃過夜空的流星，享受最純粹、最震撼的觀星體驗。

活動也有港口社區推出1000份「港口爆米花」，隨機提供港口茶、鹹蛋黃及洋蔥三種特色口味。於活動現場完成指定任務即可兌換好禮，數量有限，送完為止，縣府歡迎民眾把握難得機會，前來屏東共度浪漫星空之夜。

相關活動訊息可上「屏東旅遊網」、「屏管家AI旅遊助理」、「屏東GO 好玩」與「屏東GO 交通」臉書、IG 及Threads查詢，或下載「屏東GO 好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握活動訊息。

屏東縣政府將在8月15日晚間8至10時在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「月月有星空－英仙座流星雨」活動。圖／縣府提供
屏東縣政府將在8月15日晚間8至10時在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「月月有星空－英仙座流星雨」活動。圖／縣府提供

屏東縣政府將在8月15日晚間8至10時在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「月月有星空－英仙座流星雨」活動。圖／縣府提供
屏東縣政府將在8月15日晚間8至10時在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「月月有星空－英仙座流星雨」活動。圖／縣府提供

流星雨

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