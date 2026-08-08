不是只有PCV20！南投肺鏈疫苗8月10日增PCV21 長者接種有新選擇

南投縣衛生局配合中央政策，8月10日起成人肺炎鏈球菌疫苗再增加PCV21，與PCV20並列供符合資格民眾選擇。衛生局提醒，肺炎死亡個案逾9成是65歲以上長者，符合資格者應及早接種，降低重症及死亡風險。

肺炎鏈球菌是社區型肺炎常見致病菌之一，約占27%，感染後除可能引發肺炎，免疫力較差者還可能併發敗血症、腦膜炎等侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）。其中肺炎死亡個案逾9成為65歲以上長者，因此長者及免疫功能較差族群是疫苗主要防護對象。

南投縣衛生局表示，今年1月15日起成人肺炎鏈球菌疫苗接種制度已調整，以單劑結合型疫苗PCV20取代過去PCV13或PCV15加PPV23的多劑接種方式，簡化接種流程；8月10日起再增加PCV21，符合資格民眾可依需求選擇。

目前公費接種對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群。衛生局提醒，民眾是否需要接種，須依過去疫苗接種紀錄及間隔時間判斷。

衛生局說明，從未接種PCV13、PCV15或PPV23者，可直接接種PCV20或PCV21；曾接種PPV23或PCV13、PCV15者，間隔滿1年即可接種PCV20或PCV21。若已完成PCV13或PCV15加PPV23，或已接種PCV20，則視為完成接種，不需再補接種。

此外，IPD高風險族群若在65歲前已完成相關接種，年滿65歲且與前次接種間隔滿5年後，可再接種PCV20或PCV21，以進一步提升保護力。

衛生局長陳南松提醒，肺炎鏈球菌對長者及慢性病族群威脅大，疫苗可降低重症及死亡風險，且全年皆可接種。符合資格民眾可儘早安排，前往醫療院所前也建議先電話確認疫苗庫存，避免久候。

相關接種資訊可至南投縣衛生局網站查詢，或撥打防疫專線049-2220904洽詢。