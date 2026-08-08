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醫療給付「不要齊頭式平等」 衛福部擬推糖尿病等慢性病治療分級給付

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長林靜儀（前排右二）說，政府將利用全民健保制度成立30年以來取得疾病資料，協助臨床醫療人員，運用資料進行疾病治理，並強調「不要齊頭式給付平等」。記者林琮恩／攝影
衛福部次長林靜儀（前排右二）說，政府將利用全民健保制度成立30年以來取得疾病資料，協助臨床醫療人員，運用資料進行疾病治理，並強調「不要齊頭式給付平等」。記者林琮恩／攝影

北醫大附醫今天舉行第3屆台大醫學會研討會，衛福部長林靜儀以專題演講分享國內醫療展望，她說，政府將利用全民健保制度成立30年以來取得疾病資料，協助臨床醫療人員，運用資料進行疾病治理，並強調「不要齊頭式給付平等」。她後續受訪時提到，針對糖尿病慢性病患，已規畫智慧治理方式，疾病情況愈複雜嚴重的病人，與病況單純的病人，主治醫師可獲不同給付點數。

林靜儀說，台灣未來醫療展望有4項重點，第一是從疾病治療走向疾病預防，健保實施30年來，許多資源放疾病治療，民眾醫療可及性雖提高，但對於疾病預防確實投注較少資源及心力，去年底衛福部將癌症篩檢年齡向下延伸，盼落實健康促進、疾病預防，並將於今年起讓健康幣上路，讓民眾透過生活中的小獎賞，提升管理自我健康的意願。

第二重點是醫療應從「疾病治療進展到疾病治理」。林靜儀說，健保30年來累積民眾疾病資料，透過健保資料庫管理條例，確保使用資料時符合民眾權益，可利用這些資料協助臨床醫療人員進行疾病治理，衛福部已與Google合作，將糖尿病患就醫資訊上傳雲端，未來歸畫實施慢性病「不同工、不同酬」，不同程度糖尿病患其診療給付點數也會不同，盼藉此讓疾病治理更加智慧化。

林靜儀說，國內醫療展望第三項重點是從病人為中心，走向兼顧職場環境，透過醫院治理讓院內員工、醫療夥伴願意留在職場貢獻專長，兼顧職場永續，第四重點為走向韌性、節能、永續，透過ESG等方向，在兼顧醫療品質同時，思考如何就節省能源、人力資源之下，達到醫療永續，衛福部亦推動藥品韌性計畫，盼重新建構供藥產業鏈，同時藉由韌性整備計畫，為因應災難預作準備。

北醫大董事長林建煌致詞時說，醫療環境持續改變，醫學教育與醫療服務均面臨全新挑戰，智慧醫院、預防醫學等議題，正重新定義醫界未來發展方向，北醫大持續於數位轉型、智慧醫院、韌性醫療、醫療永續等領域超前部署，盼將醫療服務從疾病治療延伸至全人際康管理，而北醫大附醫創院50年來，除為照顧病人的醫院，也是推展醫學研究、創新的重要基地。

衛福部 給付 慢性病 糖尿病

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