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白海豚颱風影響 星宇今日往返沖繩航班全取消
受白海豚（Dolphin）颱風持續影響沖繩地區，星宇航空今（8）日宣布，8月8日台灣往返沖繩航班全數取消，原先安排協助旅客疏運的加班機JX1870、JX1871也同步取消。
星宇航空表示，原訂8月8日台北往返沖繩的JX870、JX871航班，以及台中往返沖繩的JX302、JX303、JX312、JX313航班均取消，原訂加班機JX1870、JX1871也不執飛。
根據中央氣象署觀測，白海豚颱風今天上午8時中心位置在北緯27.0度、東經126.1度，即在台北東北東方約510公里處，以每小時10轉14公里速度向西轉西北西移動，近中心最大風速每秒35公尺，7級暴風半徑280公里、10級暴風半徑90公里。
星宇航空提醒，受颱風路徑及天候狀況影響，航班資訊仍可能調整，旅客搭機前應留意最新航班動態，可透過星宇航空官網或客服中心查詢，以掌握最新資訊。
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