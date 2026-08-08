獨／中施壓非洲再+1？烏干達沒收護照、遣返台人 業者：非政治因素

烏干達國際機場近期接連發生2起針對台人的沒收護照及原機遣返事件，敲響旅遊業者警鐘。有台灣旅行團原訂下個月出發，直接延到明年再觀察。難道又是中國從中作梗？台灣專營非洲線旅行社業者透露，應與烏國剛結束的伊波拉疫情有關。外交部證實，將會持續透過駐外代表處與烏國交涉。

東非國家烏干達驚傳移民官於機場沒收我國旅客護照，並將旅客原機潛返，事件接二連三發生，讓地接社認為，烏國恐是「政策性」的針對台灣旅客，而非單一偶發事件，緊急通知台灣旅行社暫緩出團。

我國專營非洲旅遊的「佳繽旅行社」總經理彭文欽證實，已於台灣時間4日傍晚接獲通知，現階段所有相關行程都需再觀望，也已將情形如實告知已報名旅客。

彭文欽表示，由於烏干達旅遊旺季10月才開始，目前受影響的主要是到當地自由行的台籍旅客及台商。不過研判情形並不樂觀，台灣旅客可能到年底都無法入境。

彭文欽指出，烏干達由於距離遠、資訊不發達、環境原始，及團費、門票相對價高的關係，一年造訪的台灣旅客數最多約200人，影響不算太大。且烏干達景點可替代性高，旅客若想找替代方案，可以考慮烏國旁的盧安達、剛果或肯亞。

不過烏國怎會毫無預警大動作針對台灣旅客？彭文欽透露，疑似台灣政府因伊波拉病毒，暫停烏干達觀光入境申請，導致烏國以「對等互惠原則」，同樣禁止台灣旅客入境。

據了解，烏干達先前因伊波拉病毒肆虐，遭我疾管署於5月底調升至3級警告，建議國人避免至當地非必要旅遊。並於6月2日起暫停核發烏國居民簽證、已核發者暫緩入境，為期90天。我外交部也基於同樣理由，及因當地治安、國境交界武裝等問題，持續對烏干達發布第四級紅色旅遊警示，籲國人應儘速離境。

好不容易，今年7月28日烏干達衛生部長克里斯・巴里奧蒙西（Dr. Chris Baryomunsi）宣布烏國擺脫伊波拉疫情，但截至目前，我國尚未跟進調降警示。彭文欽說，台烏雙方溝通出狀況，恐怕就是這次兩國觀光入境問題的直接導火線。

我外交部證實，2起相關案件可能與我國政府為因應伊波拉疫情升溫，暫緩核發烏國簽證及暫緩烏國人民入境有關。我國駐索馬利蘭代表處將持續就相關簽證問題與烏國聯繫交涉，並提供受影響國人必要關懷與協助。