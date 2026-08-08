聽新聞
0:00 / 0:00

張善政夫人張琦雅走訪幸福日照中心：盼號召更多人加入社會關懷

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市長夫人張琦雅在父親節前夕，拜訪愛鄰舍協會設立的幸福日間照顧中心。圖／愛鄰舍協會提供
桃園市長夫人張琦雅在父親節前夕，拜訪愛鄰舍協會設立的幸福日間照顧中心。圖／愛鄰舍協會提供

桃園市長夫人張琦雅及與會貴賓最近走進由愛鄰舍協會設立的幸福日間照顧中心，深度了解失能或失智長輩的照顧需求，看見孩子與長輩在同一個空間裡生活、學習與陪伴的日常，張琦雅也特別頒贈禮金給日照中心做為關懷日照失智長輩使用。

愛鄰舍基金會董事長林雄堅牧師在桃園深耕脆弱兒少超過20年。2014年在時任桃園市社會局長古梓龍鼓勵下，成立幸福日間照顧中心，將服務從兒少延伸至長輩。其中，88歲的陳爺爺，是愛鄰舍一位志工領袖的父親。日前獨居南部的他騎車自摔受傷，加上輕微失智，孩子又分散在不同縣市工作，家庭面臨照顧困境。

林雄堅得知後，團隊立即結合醫師、照服員等專業人員討論，決定將陳爺爺接到桃園。白天到幸福日照活動，晚上則由基金會志工領袖們共同照顧；需要回診有人陪同，生活起居也有人協助，讓原本難以獨自承擔的照顧責任，由一群人一起分擔。

另一位阿金奶奶，則因獨居、經常跌倒，身體狀況快速惡化，同樣被接到照顧體系。白天，阿金奶奶到幸福日照；晚上由基金會老師們陪伴。具醫師專業背景的日照中心主任戴佑珊，放下原有職涯選擇投入愛鄰舍，也成為阿金奶奶重要的照顧者。

過去對人生感到失望的阿金奶奶，如今重新找回盼望，更擔任日照中心班長。陳爺爺剛來時，她常鼓勵陳爺爺，如今陳爺爺也成為副班長，兩人會主動關心新朋友，也留意其他長輩的情緒。

張琦雅分享，醫院可以透過一站式服務，結合急性醫療、長照安養與失智診療等多項照顧機能，照顧人的身體健康；但心靈的需要，仍需要愛與陪伴來承接。她看見愛鄰舍無論在兒少或長輩服務上，已獲得許多肯定，她也期盼未來能號召更多夥伴加入社會關懷的行列，秉持無私與使命，一起為桃園更多需要的人付出

桃園市長夫人張琦雅在父親節前夕，拜訪愛鄰舍協會設立的幸福日間照顧中心。圖／愛鄰舍協會提供
桃園市長夫人張琦雅在父親節前夕，拜訪愛鄰舍協會設立的幸福日間照顧中心。圖／愛鄰舍協會提供

桃園市長夫人張琦雅在父親節前夕，拜訪愛鄰舍協會設立的幸福日間照顧中心。圖／愛鄰舍協會提供
桃園市長夫人張琦雅在父親節前夕，拜訪愛鄰舍協會設立的幸福日間照顧中心。圖／愛鄰舍協會提供

日照中心 張善政 失能

延伸閱讀

【厝內大小事】林政武／誰在靈前，誰在遠方

【厝內大小事】洪尚榆／被好好記住的約定

最痛父親節…中和公公殺媳婦命案 被害媳父親失眠就跑殯儀館陪女兒

科技向善、為教育搭橋 新代教育基金會深耕新竹十餘年

相關新聞

新制3關卡…偏鄉長者換駕照 像障礙賽

高齡駕駛人換照新制五月卅一日上路，換照門檻下修至七十歲。偏鄉長者為了換照，奔波於體檢、講習、拍照、辦手續，有長者請家人接送卅三公里才完成，也有人多日往返、騎機車轉火車再搭公車才搞定，大嘆「天龍國官員不懂偏鄉交通的苦」。民代直言換照機制欠缺效率，要求增設據點或一站式換照服務。

憂體檢沒過失駕照 「老司機」以拖待變

偏鄉交通不便，長者外出須騎車或開車。高齡換照新制上路後，多數長者想依規定換照，光想到得來回奔波，就打了退堂鼓，更擔心萬一體檢沒過或換照失敗，「沒了駕照等於雙腳被沒收」，買菜、看病都成問題，甚至成為孩子的負擔，寧可再等等「以拖待變」。

新聞眼／官本位思維 坐等高齡民眾換照

公路局推動高齡駕照收回與換照政策，立意良善，目的在關懷長者身心狀況，降低高齡駕駛事故風險。但諷刺的是，交通部長陳世凱與藝人宣導長者換照之餘，偏鄉長輩卻為了一紙駕照奔波折騰，凸顯出城鄉落差窘境，高齡換照不能陷入「天龍國思維」，應建立完善配套，讓長輩們就近、一站換照，否則只是做半套。

白海豚北方海面擦邊過 降雨集中竹苗

白海豚颱風持續逼近台灣，預估今天將通過北方海面後逐漸登陸中國大陸。中央氣象署指出，今天是颱風影響台灣最劇烈的時刻，沿海恐出現十二級強陣風、六米以上巨浪，降雨熱區竹苗山區四天累積雨量可能高達三百至五百毫米，且降雨將幾乎集中於廿四小時內。

白海豚颱風眼已進入觀測範圍 竹苗山區風雨搖滾區…嚴防大豪雨

中颱白海豚今晚至明天一整天暴風圈將從台灣北部近海掃過，因此這段時間也將是它影響台灣最劇烈的時刻。目前颱風眼已進入我國雷達回波觀測範圍，且外圍雨帶已對北台灣帶來顯著雨勢，伴隨短延時強降雨及強風等劇烈天氣型態。氣象署估降雨熱區集中竹苗山區，並持續對其發布大豪雨特報。

白海豚颱風動起來稍微不龜了！估明晚侵大陸 周一上午我解除海警

中颱白海豚一直以時速10公里左右的龜速朝台灣逼近，最新一報七級暴風半徑略為縮小到250公里，且移動速度也稍微加快到16公里。氣象署預估，整體影響時程也會再提早一些些結束，明晚颱風中心就有機會登陸、海警也於下周一上午就有機會解除。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。