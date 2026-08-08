張善政夫人張琦雅走訪幸福日照中心：盼號召更多人加入社會關懷

桃園市長夫人張琦雅及與會貴賓最近走進由愛鄰舍協會設立的幸福日間照顧中心，深度了解失能或失智長輩的照顧需求，看見孩子與長輩在同一個空間裡生活、學習與陪伴的日常，張琦雅也特別頒贈禮金給日照中心做為關懷日照失智長輩使用。

愛鄰舍基金會董事長林雄堅牧師在桃園深耕脆弱兒少超過20年。2014年在時任桃園市社會局長古梓龍鼓勵下，成立幸福日間照顧中心，將服務從兒少延伸至長輩。其中，88歲的陳爺爺，是愛鄰舍一位志工領袖的父親。日前獨居南部的他騎車自摔受傷，加上輕微失智，孩子又分散在不同縣市工作，家庭面臨照顧困境。

林雄堅得知後，團隊立即結合醫師、照服員等專業人員討論，決定將陳爺爺接到桃園。白天到幸福日照活動，晚上則由基金會志工領袖們共同照顧；需要回診有人陪同，生活起居也有人協助，讓原本難以獨自承擔的照顧責任，由一群人一起分擔。

另一位阿金奶奶，則因獨居、經常跌倒，身體狀況快速惡化，同樣被接到照顧體系。白天，阿金奶奶到幸福日照；晚上由基金會老師們陪伴。具醫師專業背景的日照中心主任戴佑珊，放下原有職涯選擇投入愛鄰舍，也成為阿金奶奶重要的照顧者。

過去對人生感到失望的阿金奶奶，如今重新找回盼望，更擔任日照中心班長。陳爺爺剛來時，她常鼓勵陳爺爺，如今陳爺爺也成為副班長，兩人會主動關心新朋友，也留意其他長輩的情緒。

張琦雅分享，醫院可以透過一站式服務，結合急性醫療、長照安養與失智診療等多項照顧機能，照顧人的身體健康；但心靈的需要，仍需要愛與陪伴來承接。她看見愛鄰舍無論在兒少或長輩服務上，已獲得許多肯定，她也期盼未來能號召更多夥伴加入社會關懷的行列，秉持無私與使命，一起為桃園更多需要的人付出

桃園市長夫人張琦雅在父親節前夕，拜訪愛鄰舍協會設立的幸福日間照顧中心。圖／愛鄰舍協會提供