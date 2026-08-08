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白海豚進逼 蔣萬安曝影響台北時間估今午以後到明天

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午主持北市府白海豚颱風第1次工作會報。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午主持北市府白海豚颱風第1次工作會報。記者楊正海／攝影

北市蔣萬安上午主持北市府白海豚颱風第1次工作會報，蔣萬安在會報中裁示，提醒各局處，務必嚴陣以待，絕對不可輕忽。另外，預計在今天中午以後到明天，市區可能有大雨或豪雨等級，山區有機會達到大豪雨，而且會伴隨八到十級的陣風。

蔣萬安指出，對於各單位落實執行災前準備檢核表，完成各項防救災資源的盤點、溝渠與排水系統清疏作業，以及針對坡地以及易致災點的巡檢工作，給予肯定，但仍請各單位務必保持高度的警戒。

蔣萬安也提醒，請民政局、商業處持續加強宣導，提醒家戶以及商圈店家，切勿在排水格柵上方覆蓋塑膠布、紗網或放置其他物品，來妨礙排水。

另外，蔣萬安指出，針對易積淹水地區，還有國家災防中心發布的淹水警戒地區，也請水利處再次地檢視抽水機具預置的量能以及調度的規畫，各抽水站先做好各項的預排，必要時提前啟動抽排，不要囿於目前既有的僵化的規定標準。

蔣萬安說，也要請都發局、工務局以及勞動局再次督促各建築工程營造廠商，全面檢視並且加強工區的圍籬、塔吊機具、各項設施的固定以及防護措施。請各區公所針對轄內新設的開放式施工區圍籬，完成移置或加固的作業，避免強風造成倒塌或飛散。

另外，蔣萬安說，各區的災害應變中心要確實掌握土石流警戒區保全戶、易積淹水區的獨居長者、弱勢族群等這些高風險的對象，如果需要疏散撤離以及收容安置，請依各區預先規畫處理。

台北市長蔣萬安上午主持北市府<a href='/search/tagging/2/白海豚颱風' rel='白海豚颱風' data-rel='/2/259334' class='tag'><strong>白海豚颱風</strong></a>第1次工作會報。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午主持北市府白海豚颱風第1次工作會報。記者楊正海／攝影

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