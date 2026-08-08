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賈新興1張圖看白海豚重要歷程 昌鴻颱風下周這3天侵襲日本

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白海豚颱風路徑預測。圖／取自賈新興臉書
白海豚颱風路徑預測。圖／取自賈新興臉書

今明兩天白海豚颱風外圍環流影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，台中和南投以北有局部較大雨勢發生的機率，下周一起台灣偏強西南風接管，嘉義以南易有長時降雨，今天起至下周五台東防焚風。

白海豚颱風路徑方面，賈新興說，AIFS預報最偏北，下周一凌晨左右登陸中國溫州市以北附近。IFS預報最偏南，登陸福鼎市附近。其它模式以登陸溫州附近的機率最高。赴日本的民眾留意昌鴻颱風下周二至下周四對日本的影響。此外，觀察下周一後熱帶系統的發展。黑潮對颱風強度的影響是一時的，海洋的熱含量才是關鍵。

他說，今天至明天，有受颱風外圍環流影響的機率，台中和南投以北有局部較大雨勢發的機率。 基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚颱風重要歷程。圖／取自賈新興臉書
白海豚颱風重要歷程。圖／取自賈新興臉書

未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

白海豚 白海豚颱風 賈新興 日本

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