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白海豚颱風亂88節 航班停航66架次、船班停航39航

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
航港局提醒民眾，受白海豚颱風影響，多航線今日停航。聯合報系資料照
航港局提醒民眾，受白海豚颱風影響，多航線今日停航。聯合報系資料照

中颱白海豚掃過琉球群島後，今天持續往台灣東北方海域逼近，氣象署持續針對北部海面、東北部海面發布海上颱風警報，海空交通也多受影響。尤其是非往沖繩航班，長榮跟星宇直接宣布全日停航。

民航局統計，截至今天上午10時，受白海豚影響，國內線取消3架次、國際暨兩岸航線取消63架次、延誤3架次。

航港局則指出，今日受白海豚影響，共有8航線、39航次停航，包含：

基隆-馬祖：全部停航（2航次）。

南竿福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。

北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次） 。

富岡-綠島：全部停航（13航次）。

富岡-蘭嶼：全部停航（2航次）。

後壁湖-蘭嶼：全部停航（4航次）。

東港-小琉球：部分停航（開航38航次、停航8航次）。

鹽埔-小琉球：部分停航（開航4航次、停航2航次）。

航港局提醒民眾，颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。

白海豚颱風 白海豚 航班 氣象署

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