白海豚颱風亂88節 航班停航66架次、船班停航39航

中颱白海豚一直以時速10公里左右的龜速朝台灣逼近，最新一報七級暴風半徑略為縮小到250公里，且移動速度也稍微加快到16公里。氣象署預估，整體影響時程也會再提早一些些結束，明晚颱風中心就有機會登陸、海警也於下周一上午就有機會解除。

2026-08-08 21:17