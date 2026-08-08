白海豚路徑搖擺 午後下一波外圍環流降雨再移入…今晚到明天風雨最劇烈

白海豚颱風目前已經來到琉球西方海面，進入東海海域，正在繼續往台灣東北方海域靠近之中。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到颱風雙眼牆結構的影響，颱風中心有明顯的擺線運動現象發生，因此路徑顯得十分搖擺不定，大方向則是向西移動，整體將繼續趨向台灣以北、浙江省沿岸一帶靠近。

颱風強度則有繼續減弱的趨勢，吳聖宇表示，目前東海的海洋與大氣的環境條件，已經不太能讓它維持強度或發展，因此未來向浙江沿岸靠近的過程中，應該會繼續減弱，暴風圈也有縮小的機會。

白海豚颱風外圍環流昨晚到今天清晨移入，造成中北部有一波較明顯的降雨。吳聖宇表示，但是上午又進入空檔，降雨狀況再度緩和。不過，午後開始下一波外圍環流降雨將會再移入，中北部、東北部地區雨勢會再度增加。

他說，今晚到明天白天，颱風外圍環流對台灣的影響最為明顯，中北部山區累積雨量的情況也會變得比較顯著，山區累積雨量可能達到豪雨等級，平地也會有局部大雨等級的降雨發生。

風力方面，到目前為止觀測到較強的陣風都發生在大台北、宜蘭、恆春半島以及高山地區，陣風大概在9至10級上下，還沒有特別大的風力出現。

吳聖宇表示，預估今晚到明天白天，隨著颱風接近，新竹以北到東北角沿海地區、恆春半島及東南部沿海地區、綠島蘭嶼、澎湖馬祖等地風力會較為明顯的增強，有7至10級強陣風出現的機會，要留意強風可能造成的影響。

另外，各地沿海的浪都比較大，尤其北海岸、馬祖地區可能出現浪高大於6公尺的巨浪，沿岸地區民眾要特別小心。

下周一颱風進入大陸，台灣附近轉為西南風，吳聖宇表示，雖然強度不到西南氣流等級，但是水氣仍較多，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，山區仍可能有相對較大雨勢發生機會，其他地方也有局部短暫陣雨，不過雨勢就相對較小。

後續這種低壓帶引發的西南到偏南風的環境，吳聖宇說，可能會持續好幾天，一直到下周五之前，應該都會是類似的情況。迎風面中南部降雨機會較高，容易有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部也要留意午後熱對流發展可能帶來的局部大雷雨現象，天氣較不穩定。

展望下周末之後的天氣，他說，就要視南邊、東南邊低壓帶中熱帶擾動發展變化的情況，可能改變台灣附近的風向讓天氣型態出現變化，但也不排除有新的擾動接近影響台灣的可能性，不確定性仍高，待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。