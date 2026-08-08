夏天就是要吃「1白富美水果」！營養師揭5大營養：還是低GI水果

台灣有「水果王國」美名，夏季正值水蜜桃產季。對此，營養師高敏敏分享，夏天就是要吃「水果界白富美」水蜜桃，直呼前幾天吃到梨山水蜜桃真的相當美味。她表示，許多人認為水蜜桃就是香甜好吃、價格也不算便宜，但其實除了外型討喜、香氣誘人之外，營養價值也相當亮眼，更是低GI水果。

高敏敏在臉書表示，水蜜桃擁有超過85%的含水量，每100公克僅約39大卡，炎熱夏天食用不僅能補充水分，也有消暑解渴的效果；此外，水蜜桃GI值約落在28至42之間，屬於低GI水果，適量食用對餐後血糖波動相對較小。水蜜桃也含有膳食纖維、維生素C、維生素A前驅物、植化素及鉀等營養素，分別有助於腸道蠕動、膠原蛋白形成、維持視覺及皮膚與黏膜正常功能，以及維持體內電解質平衡。

高敏敏也提醒，水蜜桃雖然熱量不高，仍然屬於水果，建議一次控制在1份左右，約為1顆小水蜜桃或半顆大水蜜桃，搭配均衡飲食適量享用即可。她也笑稱，夏天把水蜜桃冰得涼涼的再吃，確實相當幸福。

事實上，夏季為水蜜桃產季，不少人都會購買水蜜桃。本站曾報導，一名女網友分享，近期在好市多賣場挑選水蜜桃，發現可以請店員協助確認每一箱的品質，店員全程戴著手套，將每顆水蜜桃拿起來仔細檢查，若發現外觀較不理想的水果，也會直接協助更換，讓她直呼相當安心。

對此，多數買過的會員都大讚「今年的水蜜桃多汁又甜」、「買回去當天就吃完了，好好吃」、「我也買了一盒，全部都是我一個人吃的」、「買了2箱，都很好吃」、「這次的很甜，很好吃」、「我有買，真的很甜」、「今年水蜜桃很好吃」。