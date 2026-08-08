白海豚來襲新北市今午至明午風雨最猛　山區總雨量恐破550毫米

中颱白海豚持續朝台灣北部海域進逼，對新北市構成威脅，市長侯友宜今天上午主持災害應變中心工作會報指出，今午至明午為颱風影響新北市最劇烈的時段，沿海將有9至10級強陣風，呼籲市民嚴加戒備，切勿前往海邊釣魚、觀浪以免發生意外。

新北市今天上午9時舉行白海豚颱風新北市災害應變中心工作會報，天氣風險公司指出，白海豚颱風路徑稍往西偏，結構略微減弱，但外圍環流將帶來大量降雨，預計總累積雨量將介於250至550毫米。降雨熱區集中在南側山區，預估日雨量可達200毫米以上。風力部分沿海強陣風約9到10級，市區約8到9級。預估今天下半天到明天上半天風雨感受最明顯。周日下午颱風將逐漸遠離，風雨會慢慢減小，預計下周一清晨解除海警。

另外台大團隊經分析表示，北部海域受白海豚颱風影響，浪高最高可達6至7公尺，預計在今天傍晚6時至7時間達到巔峰。目前龍洞與富貴角已觀測到3.5至4公尺的長浪。暴潮預測顯示北部最高暴潮位可達1.6公尺，淡水地區預計於今天下午6時及明天晚間8時面臨高水位考驗。

積淹水風險方面，板橋、三重、永和及萬里等4區為重點防護區域。在坡地安全方面，金山、萬里地區的台2線與台2甲線需嚴防坍方與土石流，目前全區崩塌機率預測低於30%。

市長侯友宜指出，目前颱風雖然強度稍減，但新北市已開始受外圍環流影響。應變中心雖為二級開設，但要以一級高標準面對。預估今天中午到明天中午是影響最劇烈的時刻，新北市東、西側及南北側山區的降雨，可能達200毫米以上。沿海有9到10級強風，龍洞浪高可達3.5米，富貴角可達4米。

侯友宜也指示市府各單位，強化路樹、招牌與工地鷹架固定，抽水機完成測試，加強清淤，另外要特別注意金山、萬里地區的台2線及台2甲線，防止土石流與坍方。並呼籲市民切勿前往海邊釣魚、觀浪，或從事山區活動，以免發生意外。

新北市長侯友宜呼籲民眾切勿前往海邊觀浪、釣魚。記者黃子騰／攝影