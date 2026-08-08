聽新聞
0:00 / 0:00

白海豚來襲新北市今午至明午風雨最猛　山區總雨量恐破550毫米

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜聆聽天氣風險公司簡報。記者黃子騰／攝影
侯友宜聆聽天氣風險公司簡報。記者黃子騰／攝影

中颱白海豚持續朝台灣北部海域進逼，對新北市構成威脅，市長侯友宜今天上午主持災害應變中心工作會報指出，今午至明午為颱風影響新北市最劇烈的時段，沿海將有9至10級強陣風，呼籲市民嚴加戒備，切勿前往海邊釣魚、觀浪以免發生意外。

新北市今天上午9時舉行白海豚颱風新北市災害應變中心工作會報，天氣風險公司指出，白海豚颱風路徑稍往西偏，結構略微減弱，但外圍環流將帶來大量降雨，預計總累積雨量將介於250至550毫米。降雨熱區集中在南側山區，預估日雨量可達200毫米以上。風力部分沿海強陣風約9到10級，市區約8到9級。預估今天下半天到明天上半天風雨感受最明顯。周日下午颱風將逐漸遠離，風雨會慢慢減小，預計下周一清晨解除海警。

另外台大團隊經分析表示，北部海域受白海豚颱風影響，浪高最高可達6至7公尺，預計在今天傍晚6時至7時間達到巔峰。目前龍洞與富貴角已觀測到3.5至4公尺的長浪。暴潮預測顯示北部最高暴潮位可達1.6公尺，淡水地區預計於今天下午6時及明天晚間8時面臨高水位考驗。

積淹水風險方面，板橋、三重、永和及萬里等4區為重點防護區域。在坡地安全方面，金山、萬里地區的台2線與台2甲線需嚴防坍方與土石流，目前全區崩塌機率預測低於30%。

市長侯友宜指出，目前颱風雖然強度稍減，但新北市已開始受外圍環流影響。應變中心雖為二級開設，但要以一級高標準面對。預估今天中午到明天中午是影響最劇烈的時刻，新北市東、西側及南北側山區的降雨，可能達200毫米以上。沿海有9到10級強風，龍洞浪高可達3.5米，富貴角可達4米。

侯友宜也指示市府各單位，強化路樹、招牌與工地鷹架固定，抽水機完成測試，加強清淤，另外要特別注意金山、萬里地區的台2線及台2甲線，防止土石流與坍方。並呼籲市民切勿前往海邊釣魚、觀浪，或從事山區活動，以免發生意外。

新北市長侯友宜呼籲民眾切勿前往海邊觀浪、釣魚。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜呼籲民眾切勿前往海邊觀浪、釣魚。記者黃子騰／攝影

侯友宜主持白海豚颱風新北市災害應變中心工作會報。記者黃子騰／攝影
侯友宜主持白海豚颱風新北市災害應變中心工作會報。記者黃子騰／攝影

白海豚 雨量 海豚

延伸閱讀

白海豚颱風今午發海警…新北市周末影響最大 侯友宜籲做好防颱準備

中度颱風白海豚逼近 北部及離島嚴防強風豪雨

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

白海豚颱風路徑恐更靠近台灣 氣象署估1縣市明晚陸警

相關新聞

新制3關卡…偏鄉長者換駕照 像障礙賽

高齡駕駛人換照新制五月卅一日上路，換照門檻下修至七十歲。偏鄉長者為了換照，奔波於體檢、講習、拍照、辦手續，有長者請家人接送卅三公里才完成，也有人多日往返、騎機車轉火車再搭公車才搞定，大嘆「天龍國官員不懂偏鄉交通的苦」。民代直言換照機制欠缺效率，要求增設據點或一站式換照服務。

憂體檢沒過失駕照 「老司機」以拖待變

偏鄉交通不便，長者外出須騎車或開車。高齡換照新制上路後，多數長者想依規定換照，光想到得來回奔波，就打了退堂鼓，更擔心萬一體檢沒過或換照失敗，「沒了駕照等於雙腳被沒收」，買菜、看病都成問題，甚至成為孩子的負擔，寧可再等等「以拖待變」。

新聞眼／官本位思維 坐等高齡民眾換照

公路局推動高齡駕照收回與換照政策，立意良善，目的在關懷長者身心狀況，降低高齡駕駛事故風險。但諷刺的是，交通部長陳世凱與藝人宣導長者換照之餘，偏鄉長輩卻為了一紙駕照奔波折騰，凸顯出城鄉落差窘境，高齡換照不能陷入「天龍國思維」，應建立完善配套，讓長輩們就近、一站換照，否則只是做半套。

白海豚北方海面擦邊過 降雨集中竹苗

白海豚颱風持續逼近台灣，預估今天將通過北方海面後逐漸登陸中國大陸。中央氣象署指出，今天是颱風影響台灣最劇烈的時刻，沿海恐出現十二級強陣風、六米以上巨浪，降雨熱區竹苗山區四天累積雨量可能高達三百至五百毫米，且降雨將幾乎集中於廿四小時內。

白海豚颱風眼已進入觀測範圍 竹苗山區風雨搖滾區…嚴防大豪雨

中颱白海豚今晚至明天一整天暴風圈將從台灣北部近海掃過，因此這段時間也將是它影響台灣最劇烈的時刻。目前颱風眼已進入我國雷達回波觀測範圍，且外圍雨帶已對北台灣帶來顯著雨勢，伴隨短延時強降雨及強風等劇烈天氣型態。氣象署估降雨熱區集中竹苗山區，並持續對其發布大豪雨特報。

白海豚颱風動起來稍微不龜了！估明晚侵大陸 周一上午我解除海警

中颱白海豚一直以時速10公里左右的龜速朝台灣逼近，最新一報七級暴風半徑略為縮小到250公里，且移動速度也稍微加快到16公里。氣象署預估，整體影響時程也會再提早一些些結束，明晚颱風中心就有機會登陸、海警也於下周一上午就有機會解除。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。