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健保挹注68.6億挺兒童與產科 兒科住院診察費再加成10%

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為持續強化兒童照護，健保署表示，近期陸續調升兒童、生產及住院護理費等醫療服務支付點數，合計挹注約68.6億元。聯合報系資料照
為持續強化兒童照護，健保署表示，近期陸續調升兒童、生產及住院護理費等醫療服務支付點數，合計挹注約68.6億元。聯合報系資料照

為持續強化兒童照護，健保署表示，近期陸續調升兒童、生產及住院護理費等醫療服務支付點數，合計挹注約68.6億元。

健保署長陳亮妤表示，今年4月1日起已投入2.28億元提高兒童加護病房住院診察費加成率、提升新生兒重大手術及兒童精神科日間住院治療費支付點數。

近期將再挹注2.31億元推動兒童支付調整，包含兒科專科醫師照護未滿19歲病人住院診察費再加成10%，近17萬名兒童受惠；提升兒童心臟15項心導管及手術支付點數，以「經由心導管治療開放性動脈導管」為例，由20250點提升至41280點，逾2300名兒童受惠。

也修訂早期療育門診醫療給付改善方案，放寬收案條件，並將「以家庭為中心早期療育整合費」由1000點提高至2000點，申報頻率由每季一次調整為每2個月一次，預估約5400名兒童受惠。

婦產科部分，考量產科醫療風險及人力投入，健保署6月25日共擬會議通過一般生產調升50%，高危險妊娠手術費提高為2倍，困難複雜生產則提高為3倍，合計挹注17.7億元，推估約11萬名產婦受惠。

另考慮到羊水栓塞、極重度子癲前症合併器官衰竭等高危險妊娠，及肺動脈高壓等罕見內外科併發症個案費用變異大，本次修訂將前述個案不適用DRG，改為論量支付，以合理反應醫事服務投入。

為改善護理人員工作環境，健保去年5月1日已投入24.97億元提高急性一般病床住院護理費支付點數12至16%。本次調升住院護理費包含急性病床及特殊病床提升5%，慢性病床住院及慢性精神病床住院照護費調升10%，另急性一般病床偏鄉醫院加成由15%調為30%，合計挹注21.37億元。

陳亮妤表示，健保署持續配合「健康台灣」政策方向，依據臨床實務及醫療人力需求，分階段調整以人力投入為主的醫療服務支付，合理反映醫療專業價值、照護投入及執業風險，兼顧健保永續、民眾健康與醫療照護品質。

健保 健保署 兒科

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