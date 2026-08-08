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颱風白海豚影響 星宇航空8日往返沖繩全數取消
颱風白海豚影響，星宇航空今天表示，今天台灣往返沖繩航班全數取消（含原訂加班機JX1870/JX1871）。
根據中央氣象署觀測，颱風白海豚今天上午8時的中心位置在北緯27.0度，東經 126.1度，即在台北的東北東方約510公里之處，以每小時10轉14公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒35公尺，7級暴風半徑為280公里，10級暴風半徑為90公里。
星宇航空今天上午表示，受颱風白海豚（Dolphin）持續影響沖繩地區，星宇航空8月8日台灣往返沖繩航班全數取消（含原訂加班機JX1870/JX1871）。
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空官網 STARLUX Airlines 或洽客服中心查詢。
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