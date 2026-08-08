聯合航空服務升級 台北-關島將用737 MAX 8執飛

聯合航空是目前飛台最多航線的美籍航空公司，對台市場服務近日也有所升級。聯合航空宣布，將逐步導入升級版波音737 MAX 8機型，預計自10月3日起，台北－關島航線也全面用此機型執飛；另外，10月25日起，台北-舊金山航線每日第二班航班，也將調整為夜間起飛，提供旅客往返台美更彈性的行程選擇。

聯合航空近期迎來「高雄－東京成田」與「台北－關島」航線開航一週年，兩條航線皆於2025年開航。目前，「高雄－東京成田」航線已全面導入波音737 MAX 8機型；「台北－關島」航線則預計自10月3日起以該機型執飛，實際安排仍可能有所調整。

聯合航空波音737 MAX 8客機將取代原先執飛的737-800機型，提供旅客更現代化的機上體驗，包括全座位均配置椅背娛樂螢幕、藍牙音訊連接、Wi-Fi 網路、更寬敞的頭頂置物空間、更多聯合航空舒適經濟艙座位，以及全面升級的客艙設計。

聯合航空亦將調整「台北－舊金山」航線每日第二班航班的起飛時刻，由下午起飛調整至夜間起飛，調整後的時刻將為往返台灣與美國的旅客提供更彈性的行程選擇，提升經由聯合航空舊金山樞紐轉機的便利性。新時刻預計自2026年10月25日起生效。未來每日2班台北飛往舊金山的航班時刻分別為UA872上午11時10分自台北起飛，上午6時45分抵達舊金山。UA852晚上11時20分自台北起飛，晚上7時抵達舊金山。

聯合航空亞洲及密克羅尼西亞區域銷售董事桐山謙一表示，40年來聯合航空持續連結台灣、美國及世界各地。值此重要里程碑，很榮幸能透過持續投資台灣市場，從升級機隊、提升機上體驗、優化航班時刻及強化航網連結，進一步展現對台灣旅客的長期承諾，致力為台灣旅客提供更多選擇、更舒適且更便利的飛行體驗。