白海豚進逼！氣象署：以中颱強度挾風雨浪威脅 暴風圈下午影響北部近海

白海豚颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報。中央氣象署副主任伍婉華表示，今晚到明天是颱風最接近台灣的時候，過去3小時強度略為減弱，不過，它的七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。預估未來移動過程中，它的暴風圈將在今天下午影響到台灣北部近海。預估明天颱風強度還會再減弱一些，但是影響過程中，強度仍是中度颱風。

中颱白海豚今天上午8時的中心位置在台北的東北東方約510公里之處，以每小時10轉14公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒35公尺。

隨著颱風接近，風浪明顯增大。伍婉華表示，北部海面和東半部海面白天期間已經有3公尺以上的浪高，白天到下午台灣海峽北部也漸漸會有3公尺以上的浪高。這樣的浪會持續，甚至北部海面尤其在近海，6公尺以上的巨浪也可能會影響到基隆北海岸以北的近海，這樣的情況明天會持續。

氣象署已經發布巨浪告警訊息，提醒大眾，在馬祖沿海、基隆北海岸、新北市從三芝到貢寮，會有6公尺以上的巨浪出現，要特別小心。

天氣方面，伍婉華表示，颱風外圍環流逐漸靠近，今天清晨在外圍環流和地形的影響之下，苗栗、台中下了不小的雨，時雨量大約有40毫米左右。目前雨漸漸停下來，不過外圍環流逐漸移進，斷斷續續會在北部沿海、東北部地區，甚至西北部地區帶來降雨。降雨是斷斷續續的，中間甚至可見陽光。

降雨趨勢，她說，今天隨著一波一波外圍環流移進，西北部地區和中部山區、東北部地區，漸漸斷斷續續開始下雨。雨勢今晚會增大，甚至降雨區域也會往中部平地、南部平地、南部山區靠近。中部以北山區的雨快速累積中，明晚隨著颱風接近中國，降雨才會緩和下來。

伍婉華表示，今晚到明天白天，將是降雨最集中的時間。提醒大眾，北部地區、中部地區會有大雨或豪雨，其中在北部山區可能會有豪雨以上等級的降雨。另外，今天的東北部山區、明天的中部平地，也可能出現大雨。

颱風的外圍環流移進，帶來一波一波的降雨，伍婉華表示，有時候會有瞬間的強降雨，氣象署會隨著狀況發布大雨或豪雨特報。目前來說，針對基隆北海岸及台中以北山區發布大雨特報。

溫度方面，伍婉華說，東半部是背風面，容易有焚風造成的高溫，這兩天東半部高溫可能會持續，其他地區包括金門、馬祖可能也會有高溫狀況。氣象署發布高溫資訊，東半部地區有焚風發生的機率，今天宜蘭縣、花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、嘉義縣、台南市、台東縣、金門縣、連江縣，也會有36度以上高溫。

氣象署已經發布陸上強風特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天、明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、中部以北沿海及馬祖、澎湖易有長浪發生；台灣北部海面、台灣東半部海面及台灣海峽北部浪高有3公尺以上大浪，尤其北部及馬祖沿海有6公尺以上巨浪，避免前往海邊活動。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

浪高預報。圖／中央氣象署提供

白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供