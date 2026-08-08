父親節沉重守護嘉義縣失智人口破萬 失智症名醫：面對失智陪伴

今天父親節，家庭歡慶佳節，嘉義縣卻有上萬家庭默默承受失智症帶來照顧壓力，老人比例高達24.46%居全國第2，推估失智人口突破萬人，確診9181人，照顧重擔落在家庭，不少父親被照顧也是照顧者。為打造失智友善社區，衛生局與大林慈濟攜手推動失智照護服務。父親節前，衛生局長趙紋華前往竹崎鄉義仁日間照顧中心及溪口鄉「互助家庭」，陪失智長輩歡度父親節，呼籲民眾認識失智症、善用照護資源，營造友善照護環境。

大林慈濟失智共照中心在溪口互助家庭辦父親節慶生會，聚集30多位失智長輩、家屬及志工，氣氛溫馨熱鬧。家屬組成烏克麗麗樂團演奏，帶動長輩拍手、歡唱，現場笑聲不斷。目前約10個失智家庭固定每周聚會，採「一家一菜」共餐模式，家屬彼此交流照顧經驗，透過音樂、活動紓解長期照顧壓力，形成互相扶持的支持網絡。

趙紋華與大林慈濟失智共照中心主任曹汶龍合切蛋糕，為父親壽星慶生，趙紋華體驗為長輩設計「防失智夾娃娃機」，趙紋華表示，嘉縣老化速度快速，失智人口持續增加，縣內建置3處失智共同照護中心、30處失智社區服務據點、27家日間照顧中心、1處權責型失智據點、2處住宿式長照機構及團體家屋，減輕家庭照顧負擔。

近80歲人稱「曹爸」的曹汶龍，投入失智症防治工作，是國內失智照護重要推手。他認為，討論「預防失智」更重要的是思考「如何面對失智」。曹汶龍表示，運動、唱歌、打麻將、玩益智遊戲都有助維持健康，但沒有任何方法能保證一個人永遠不會失智。隨著醫療進步，人類壽命延長，大腦也會隨年齡逐漸老化，失智其實可能只是人生自然老化的一部分。

他指出，失智初期通常沒有劇烈疼痛，長輩仍能生活，只是記憶、判斷及應付日常事務變得愈來愈困難。如果年老後能將生活變得簡單一些，住得簡單、吃得簡單、生活步調放慢，反而能降低失智對生活帶來的衝擊。曹汶龍強調，真正重要的是打造失智友善社區，讓家人、鄰居、志工及社區居民都能理解失智、願意陪伴失智者。在熟悉、安全且充滿包容的環境中，即使罹患失智症，長輩仍能保有尊嚴，家屬也不再孤軍奮戰。

溪口互助家庭正是這樣的典範。許多原本愁眉不展的失智長輩，在固定聚會後重新展露笑容，更令人感動的是，有些長輩過世後，家屬仍持續回到互助家庭擔任志工，把這裡視為真正的第二個家。

父親節前，衛生局長趙紋華前往溪口鄉「互助家庭」，陪失智長輩歡度父親節，溪口互助家庭讓許多愁眉不展失智長輩，在固定聚會後重新展露笑容，更令人感動的是，有些長輩過世後，家屬仍持續回到互助家庭擔任志工，把這裡視為真正的第二個家。圖／大林慈濟提供

父親節前，衛生局長趙紋華前往溪口鄉「互助家庭」，陪失智長輩歡度父親節，溪口互助家庭讓許多愁眉不展失智長輩，在固定聚會後重新展露笑容，更令人感動的是，有些長輩過世後，家屬仍持續回到互助家庭擔任志工，把這裡視為真正的第二個家。圖／大林慈濟提供

父親節前，衛生局長趙紋華前往溪口鄉「互助家庭」，陪失智長輩歡度父親節，溪口互助家庭讓許多愁眉不展失智長輩，在固定聚會後重新展露笑容，更令人感動的是，有些長輩過世後，家屬仍持續回到互助家庭擔任志工，把這裡視為真正的第二個家。圖／大林慈濟提供

父親節前，衛生局長趙紋華前往溪口鄉「互助家庭」，陪失智長輩歡度父親節，溪口互助家庭讓許多愁眉不展失智長輩，在固定聚會後重新展露笑容，更令人感動的是，有些長輩過世後，家屬仍持續回到互助家庭擔任志工，把這裡視為真正的第二個家。圖／大林慈濟提供