聽新聞
0:00 / 0:00
國家級警報響！3縣市巨浪告警區域曝 氣象署：很危險立即遠離海邊
白海豚颱風影響，中央氣象署發布巨浪告警，今天有危險巨浪發生的機率，已針對此巨浪告警發布災防告警訊息（PWS）。
巨浪警戒區域包括基隆市中正區、中山區、安樂區、信義區，新北市瑞芳區、三芝區、石門區、貢寮區、金山區、萬里區，連江縣南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉。
氣象署表示，立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。
什麼是巨浪？氣象署表示，不管風浪或湧浪，當浪高超過6公尺時，即稱之為巨浪。巨浪蘊含極高能量，對沿岸及海上活動均可能造成嚴重的生命與財產威脅。沿岸地區可能發生人員或車輛瞬間被捲入海中的情形， 尤其以海岸突出岩礁、海蝕平台、防波堤及易受浪襲的海岸道路最為危險；海上則可能造成船體受損、設備毀壞，甚至發生翻覆事故。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。