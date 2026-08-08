國家級警報響！3縣市巨浪告警區域曝 氣象署：很危險立即遠離海邊

白海豚颱風影響，中央氣象署發布巨浪告警，今天有危險巨浪發生的機率，已針對此巨浪告警發布災防告警訊息（PWS）。

巨浪警戒區域包括基隆市中正區、中山區、安樂區、信義區，新北市瑞芳區、三芝區、石門區、貢寮區、金山區、萬里區，連江縣南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉。

氣象署表示，立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。

什麼是巨浪？氣象署表示，不管風浪或湧浪，當浪高超過6公尺時，即稱之為巨浪。巨浪蘊含極高能量，對沿岸及海上活動均可能造成嚴重的生命與財產威脅。沿岸地區可能發生人員或車輛瞬間被捲入海中的情形， 尤其以海岸突出岩礁、海蝕平台、防波堤及易受浪襲的海岸道路最為危險；海上則可能造成船體受損、設備毀壞，甚至發生翻覆事故。