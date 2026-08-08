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白海豚颱風外圍環流影響 台中以北7縣市大雨特報
白海豚颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及台中以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
大雨影響至晚上，大雨：基隆市、北海岸、台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區。
氣象署針對中颱白海豚持續發布海上颱風警報，白海豚颱風今天清晨5時的中心位置在台北的東北東方約540公里之處，以每小時8轉14公里速度，向西北西進行。過去3小時強度略為減弱，近中心最大風速每秒38公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。對台灣北部海面及台灣東北部海面將構成威脅。
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