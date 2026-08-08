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白海豚活13天、走逾6千公里來到台灣家門口 專家曝風雨浪搖滾區

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

海豚颱風生成至今已經有13天之久，長途跋涉超過6千公里才來到台灣家門口，天氣風險公司粉專「天氣風險WeatherRisk」表示，跟7月初的巴威颱風一樣都是經歷長遠的旅程才靠近台灣，這也是典型聖嬰年颱風的特徵之一。

中央氣象署昨天下午2時30分發布白海豚颱風海上颱風警報，天氣風險公司說，創下自1983年艾倫颱風以來，發布海上颱風警報的颱風生成地點最東邊的紀錄。

今天父親節，中颱白海豚今明兩天將經過台灣北方海面後，往大陸浙江省沿岸靠近，下周一清晨將在浙江省登陸。天氣風險公司表示，白海豚颱風周末期間最為靠近，外圍環流對台灣天氣的影響也最大。

天氣風險公司表示，迎風面的嘉義以北山區可能有局部豪雨發生，嘉義以北平地以及宜蘭地區、高屏山區一帶則有局部大雨。花東地區受到中央山脈地形屏障，降雨情況較為有限，反而要留意背風面高溫發生的情況。

風力方面，天氣風險公司表示，主要集中在北部、東北部沿岸，以及恆春半島、東南部沿岸跟綠島蘭嶼等地有強陣風機會，外島的澎湖、馬祖等地也要留意強陣風出現的情況。各地海邊海上的浪都相當大，不適合作業或進行海邊海上的活動。

天氣風險公司表示，從明天晚上起，隨著颱風趨向浙江省，台灣附近的大環境風向將轉變為西南風，後續中心登陸進入大陸後可能轉變為大範圍低壓帶，從下周一開始，可能連續好幾天台灣附近都是維持西南風環境。雖然沒有達到西南氣流程度，但是仍將帶來水氣。中南部持續有短暫陣雨或雷雨，山區累積雨量較多，其他地方雲量也會偏多並有局部短暫陣雨機會。

不穩定的天氣型態，可能要持續好幾天，天氣風險公司說，一直要等到海面上低壓帶中有其他系統發展之後，造成風向大環境改變，才會有新的天氣變化產生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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