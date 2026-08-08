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白海豚「雙眼牆」一路搖搖擺擺 不排除暴風圈壟罩北部 今明最近時刻

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
海豚颱風路徑上會有些擺盪，大方向仍是朝西北西方向前進。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
海豚颱風路徑上會有些擺盪，大方向仍是朝西北西方向前進。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

海豚颱風的外圍環流已經逐漸勾到台灣的陸地，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，苗栗至南投一帶目前有大雷雨發生，新竹以北也有些間歇性的陣雨發生。宜蘭則是位於背風面，出現沉降高溫。

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於海豚颱風有雙眼牆的結構，內外眼牆會相互旋繞，因此路徑上會有些擺盪。不過，大方向仍是朝西北西方向前進。今明兩天是白海豚颱風最靠近台灣的時刻，北部及西半部山區都要留意較大雨勢，東半部則要留意焚風。

路徑評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白海豚颱風過去先西南後西北，猶如海豚跳的走勢，未來1天仍會有類似狀況，一路搖搖擺擺，「想到就轉個圈，但不是轉彎」。今天因北方高壓減弱，導引氣流較弱，白海豚慢速西移。明天通過台灣北方約240至280公里處，預計下周一凌晨至清晨，登陸中國福建至浙江間。

強度方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白海豚颱風昨天白天短暫好轉，當進入東海後，整體大氣環境再度轉差，強度逐漸減弱，暴風圈也會縮小。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依照目前預測，暴風圈將擦過基隆北海岸及新北沿岸或沿海，直接籠罩雙北、基隆及桃園的機率較低，但仍無法完全排除。只要路徑搖擺稍微偏差個幾公里，北部便可能受到暴風圈籠罩。

即使暴風圈僅擦邊通過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於白海豚環流龐大，加上移動速度緩慢，北台灣仍可能有一段時間出現明顯強風及雨勢，沿海、空曠地區與高樓層的風勢感受會更加明顯。

各地天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台北至苗栗、基隆，容易下大雨，山區雨勢猛烈，平原強風，沿海浪大。台中至嘉義、澎湖、金門，間歇性雨勢，山區有大雨，平原強風，沿海浪大。嘉義至屏東，間歇性雨勢，沿海強風；明天轉為西南風後，變得容易下雨。宜蘭因雪山山脈攔截大部分水氣，偶有陣雨，沿海強風。花蓮、台東，中央山脈阻隔，大多時間位於背風面，多雲有焚風；沿海強風，蘭嶼、綠島特別強勁。

至於馬祖地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，離颱風最近，強風大雨，暴風圈將會籠罩，明天至下周一風雨強烈。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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