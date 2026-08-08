白海豚颱風攪局 父親節風雨浪最集中顯著 專家曝大角度北轉機率

中央氣象署持續發布白海豚颱風的海上颱風警報，第13號颱風白海豚過去3小時強度略為減弱，目前中心在台北東北東方海面，向西北西移動，對台灣北部海面及台灣東北部海面將構成威脅。

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，白海豚颱風在環境駛流場的導引下，穩定朝西北西方向前進。後續要發生大角度北轉的機會非常小。

白海豚目前強度維持在中度颱風等級，林得恩說，受北方乾空氣的逸入，以及即將進入一個海水熱焓量較低、垂直風切較高的海域等緣故，到明天下半天開始，近中心最大風速將由原先的每秒40公尺，降為每秒35公尺。下周一降為輕度颱風，近中心最大風速更降為每秒30公尺。到明天，白海豚颱風的七級風平均暴風半徑也由原先的280公里降為250公里；受地形破壞緣故，下周一再縮減為220公里。

今天是父親節，不少民眾安排外出活動。林得恩說，目前評估，今明兩天，風雨浪將會最為集中且顯著。西半部降雨增多，北部及中部以北山區雨勢較為持續，台中以北山區最為顯著，降雨強度在大雨至豪雨或以上等級之間。颱風遠離後，引進西南風，併帶水氣，降雨熱區亦將移轉至南部，尤其是高屏山區，有短延時、強降雨的豪大雨機會。

同時，他提醒，北海岸需防6公尺以上巨浪，北部、東半部、蘭嶼、綠島及馬祖等地區浪高可達3至6公尺。桃園以北、東北部需留意平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。