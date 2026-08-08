白海豚掠過近海 吳德榮：中部以北今劇烈降雨 東半部飆極端高溫

白海豚颱風目前仍是中颱，中央氣象署持續發布海上颱風警報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中颱白海豚今天偏西漸轉西北西，強度逐漸減弱。下周一晨登陸浙江，登陸後不確定性明顯擴大。至於輕颱昌鴻，則向西北進行，朝日本本州前進。

白海豚颱風通過琉球附近，呈現典型的擺線運動。吳德榮表示，主因是颱風中心偏離外環流的圓心所產生，與預測路徑必然不同。當各國作業中心的預測路徑皆已畫成直線時，即無法避免此類誤差。

吳德榮表示，今、明兩天白海豚颱風環流通過北部海面，下周一晨中心登陸浙江。受其外圍掠過，今天中部以北有劇烈降雨，明天至下周一晨，南部亦有劇烈降雨發生的機率，西半部略轉涼。東半部因過山沉降，慎防極端高溫的出現。各地皆有較強陣風。今天北部24至30度、中部23至31度、南部24至31度、東部23至37度。

下周一至下周三颱風遠離，他說，台灣轉西南風，迎風面西南部有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。其他各地晴朗炎熱，北部及東南部慎防極高溫，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率。下周四至17日，西南風雖減弱，但挾大量水氣的型態沒變，清晨西南部有局部降雨，因大氣不穩定，午後西半部常有強對流發展。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。