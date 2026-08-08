白海豚擺動因雙眼牆結構 今明兩天龜速經過台灣以北 專家曝降雨熱區

中度颱風白海豚的移動從前晚開始出現海豚跳的擺線運動，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，這種擺線運動是來自明顯的雙眼牆結構所造成。白海豚颱風算是一個擺動的非常明顯的個案，後續只要雙眼牆結構持續，應該還會繼續出現下一次的擺動現象。

他說，昨天北邊西風槽通過，高壓也顯著斷裂減弱，不過白海豚颱風仍保持西進的大方向，今明兩天雖然預報速度放慢，尤其是今天，仍保持繼續偏西趨勢，沒有因為北邊高壓斷裂而出現大角度北轉預測。這就是季風環流圈（MG）的作用，一方面阻擋高壓產生RMT效應調整，一方面又給予白海豚颱風一個往西的動力，因此不論是模式或是氣象單位的主觀預報，都認為白海豚颱風最後將西進趨向浙江沿岸。

另外，吳聖宇表示，白海豚颱風比較主要的外圍雨帶，從昨晚起逐漸開始進入台灣陸地，降雨增多，今明兩天隨著颱風緩慢經過台灣以北，中北部山區仍預期會是降雨最多的區域，有豪雨或以上降雨出現的機會。

他說，明天下半天到晚間之後，隨著風向轉西南風，南部地區降雨有增多的趨勢。後續一直到下周，台灣附近可能持續為西南到偏南風環境，中南部降雨機會較高，也可能有局部較大雨勢。雖然沒有達到西南氣流程度，但是不穩定的天氣會延續好幾天。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。