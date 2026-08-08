白海豚再次南落打轉 颱風外圍雲系影響西半部 雨形分布可能類似巴威

中颱白海豚昨天白天在那霸附近打轉了一圈後，目前又回到預估路徑上，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，逐漸朝西北西移動，最後將登陸溫州至台州之間，「這個位置剛好也是巴威登陸地」。

「觀氣象看天氣」表示，也由於白海豚颱風的結構的不對稱性、及季風環流內較為複雜的氣流導引，預估未來還是會呈現類似擺錘，搖搖擺擺的優游在水中。也因為中颱白海豚如此不受控，導致目前路徑還存在些許不確定性。

白海豚颱風從昨晚8時左右，再次因擺線運動南落打轉，「觀氣象看天氣」表示，今天凌晨西半部地區在台中至桃園一帶，已有許多較為零散的颱風外圍雲系移入，其中伴隨較強對流。移動速度快，約莫10至20分鐘就移開了。在桃竹苗山區一帶，已經有颱風外圍偏西北風環流、與雪山山脈地形雨勢出現，會隨著颱風逐漸接近而變得更明顯，可能與上次巴威颱風造成竹苗一帶明顯降雨的雨形分布類似。

中央氣象署發布大雨特報，白海豚颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天新竹至彰化、南投地區及桃園以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

「觀氣象看天氣」表示，白海豚颱風逐漸脫離較暖水域，行進至海水熱含量較低的東海，加上風切逐漸增加，預估強度逐漸減弱、暴風圈再度縮小。畢竟是中颱，且預測暴風圈距離北部海岸線十分接近，一波波環流雨帶會移入中部以北地區，特別是在迎風面台中以北的山區，嚴防豪雨以上降雨。其他地區除了東部以外也會出現間歇雨勢，中南部特別是在高屏，留意颱風逐漸北上後連日的西南風降雨。

風力部分，「觀氣象看天氣」表示，各地高山稜線都要特別留意8至10級強陣風的發生，切勿因天氣晴朗就去登山。北部地區、基隆北海岸今天入夜後至明天清晨，會有7至9級較明顯的陣風出現機會。竹苗地區留意明天下半天起，颱風逐漸登陸中國大陸，「回南」所造成的8至10級較強陣風。馬祖地區由於暴風圈可能會直接通過，明天下半天到下周一清晨留意短時間的強風豪雨。

「觀氣象看天氣」表示，東半部為背風面，容易出現焚風，農作物務必當心。北部及東部這幾天風浪很大，別去遊玩、觀浪。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。