天氣展望…未來2周氣溫偏高 颱風之後南方水氣偏多

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初受白海豚颱風及其外圍環流影響，北部及中部有局部大雨或豪雨，中部以北山區有局部豪雨發生機率；其他地區亦有局部陣雨。隨後颱風遠離，中南部仍有局部降雨，其他地區天氣轉趨穩定、午後有局部短暫雷陣雨。

第2周台灣位於大低壓帶內，氣象署表示，環境場水氣偏多，受西南風影響，迎風面地區降雨機率相對較高，其他地區為多雲到晴。此外，8月下旬以前，西北太平洋及南海仍有熱帶擾動發展訊號，持續關注氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，北部及中部，以「少於」氣候正常值的機率最小，其他地區以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。