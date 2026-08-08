白海豚龜速前進已出現南北擺盪 登陸前靠馬祖多近待觀察

中颱白海豚掃過琉球群島，為沖繩帶來顯著風雨後，持續以龜速向台灣東北方海域逼近。氣象署持續發布海上颱風警報，並且過去一段時間，白海豚已經出現了南北擺盪的現象，且後續登陸中國沿岸前仍會有類似情況。因此，颱風中心究竟會離馬祖地區多近、影響程度多高，仍有待後續觀察。

中颱白海豚晚間11時半已來到台北東北方360公里處，氣象署持續針對北部海面及東北部海面發布海上颱風警報。過去一段時間颱風七級暴風半徑維持280公里的廣闊水準、以每小時11公里龜速向台灣逼近。

氣象署資深預報員朱美霖表示，白海豚由於位於低壓帶環流中，且屬於較大型颱風，因此已出現南北擺盪現象。不過整體移動趨勢仍維持以偏西到西北西的方向為主。預計白海豚將維持每小時10公里的速度，於周六接近我東北方海域、周日通過台灣正北方，周日晚間至下周一清晨將會登陸中國沿岸，屆時也將是暴風圈距離馬祖最近、影響最劇烈的時間。

朱美霖說，周六白天西北風吹拂，基隆北海岸、北台灣內陸及南高屏內陸都有較強勁風勢。本島風雨最顯著的時刻將落在周六入夜至周日整天，台中以北山區將是這波降雨熱區。

朱美霖指出，隨著颱風中心周日逐漸移動到台灣西北方，屆時風場將轉換為偏西到西南風。中部以北沿海地區及東北部風勢稍緩，不過西南沿海、東南沿海則持續有強風。雨勢部分，中部以北降雨反而增多、北部降雨持續，中部地區也仍有局部大雨。入夜後西半部平地雨勢趨緩，但北部山區仍有較大雨勢。

因應颱風接下來影響台灣48小時，航港局也預估，周六全台共10航線、43航次停航。包含基隆往返馬祖、南竿往返福州、北竿往返福州、台東往返綠島及蘭嶼、綠島往返蘭嶼、後壁湖往返蘭嶼及台南往返澎湖全數停航，東港往返小琉球停航8航次、開航38航次，鹽埔往返小琉球停航2航次、開航4航次。