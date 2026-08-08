健康永續行動家／鴻海集團數位健康總經理 姜志雄重建醫院資訊地基

鴻海近年積極布局數位健康產業，從ＡＩ影像輔助診斷，到改善醫院資料無法互通的醫療資訊系統（HIS），都投入研發。鴻海科技集團B事業群總經理姜志雄說，一路走來，做的多半不是最吸睛的產品，但卻是攸關醫院運作的醫療基礎工程。如果能讓醫院運作更順暢、降低醫療浪費與碳排，這些佛家所說「見眾生」，鴻海捨我其誰。

生成式ＡＩ興起後，各行各業加速導入人工智慧，醫療界也期待ＡＩ協助改善人力短缺。然而，醫院內部資訊系統彼此分散、各單位的資料難以互通，反而成為AI落地最大的障礙，也讓跨科合作與智慧醫療發展受限。

姜志雄表示，台灣健保上路逾卅年，多數醫院已完成資訊化，但當年建置的醫療資訊系統（HIS）主要是為了電子病歷與行政管理而設計，採大型單體式（Monolithic）架構，各系統資料彼此分散，形成「資料孤島」。每次新增功能，都必須修改整套系統，「牽一髮動全身」，如今面對ＡＩ時代，逐漸顯得力不從心。

目前不少大型醫院雖已導入物聯網（IoT）、智慧排程等新功能，但多半是在既有HIS外層再加掛系統，如同「一直在舊房子上補丁」。雖能滿足部分需求，卻讓系統愈來愈複雜，不僅效能下降，資料仍難以真正整合，更無法支撐AI模型即時分析與跨科別應用。

姜志雄表示，看見醫院面臨的困境後，鴻海投入研發「次世代HIS」，並非只是替醫院新增AI工具，而是重新打造整體資訊架構。

新系統採用微服務（Microservices）架構，每個功能模組都能獨立更新，不必像傳統系統一次修改整套程式；同時建置湖倉一體（Data Lakehouse）平台，統一治理原本分散的資料，再透過ＡＩ代理人（AI Agent）協調不同ＡＩ模型合作，讓ＡＩ從單一功能提升至整體醫療流程協作。

他形容，ＡＩ代理人就像醫院裡的「指揮家」。未來不只是單一ＡＩ協助判讀X光或眼底影像，而是能整合眼科、腎臟科、心臟科等不同專科ＡＩ模型。例如糖尿病患者就診時，系統可同步分析各項檢查結果，自動提醒可能出現的併發症，協助醫師更完整掌握病人健康狀況，而非等病人自行轉診不同科別。

不過，醫療資訊系統牽涉大量病人個資，ＡＩ代理人的應用也引發外界對資安的疑慮。姜志雄表示，鴻海開發的次世代HIS，ＡＩ代理人的操作範圍將部署於醫院受管控的資訊環境中，並依照院內權限機制存取資料，不會任意將病患資訊傳送至外部服務，以兼顧AI應用與資訊安全，全面避免病患個資外洩的風險。

CoDoctor系列是鴻海科技集團開發的智慧醫療與遠距健康照護解決方案，包含多功能檢測儀與智慧手表等，結合雲端AI平台，協助臨床與居家健康管理。記者蔡怡真／攝影

不過，他也坦言，大型醫院考量既有系統龐大且高度重視資安，普遍不敢一次全面汰換HIS，因此現階段將優先鎖定新建醫院導入次世代架構，從零打造智慧醫院，再逐步建立示範案例。

此次鴻海投入次世代HIS，源自醫院端的需求。鴻海B事業群資深協理黃進東說，近年鴻海與多家醫療院所合作智慧醫療，有醫院主動詢問，是否能協助打造新一代醫療資訊系統，因此公司才組成團隊投入研發，希望完成醫院最重要，卻最少人願意投入的「資訊下水道」工程。

黃進東指出，目前，鴻海規畫先與國內數家區域醫院合作，作為次世代HIS的首波落地場域，合作名單預計年底公布。黃進東表示，相較於已有龐大資訊團隊的醫學中心，區域醫院更適合作為示範場域，且區域醫院通常也是地方醫療網絡核心，可向下串聯地區醫院與基層診所，有助於次世代HIS逐步推廣至整體醫療體系。

鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄。記者蔡怡真／攝影

關於姜志雄

年齡：1960年生 66歲

專長：可攜式行動運算裝置、穿戴式手表健康裝置、醫療場域協作機器人、醫療級健康裝置等領域的設計研發與生產

現任：鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理

經歷：

●2009年鴻海科技集團iDPBG事業群副總

●2010年鴻海科技集團iDPBG事業群轉iDSBG事業群（iDSBG事業群成立）副總

事蹟：

●2022年與工研院共同創立「台灣數位健康大聯盟」

●主導CoDoctorAI、護理協作型機器人及智慧醫院自動化整合

獲獎：

●哈佛商業評論數位轉型鼎革獎智慧製造首獎

鴻海數位健康

●2019年：集團董事長劉揚偉提出「3+3」發展戰略，將數位健康與電動車、機器人並列為三大未來產業

●2022年：鴻海與工研院共同發起台灣數位健康大聯盟（HiMEDt），以推動新模式、新生態、新數據、新場域四大創新為核心，打造開放、互通且可持續發展的數位健康生態系。

台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）

●已匯聚逾33家來自產、官、學、醫、研跨域夥伴，包含北榮、中榮、高醫大附醫、童綜合、新北市立土城等14家指標醫院，推動數位健康創新與臨床應用。

●每年12月於醫療科技展舉辦年度研討會，分享數位健康最新趨勢、跨域合作成果及智慧醫療落地案例。

資料來源／鴻海數位健康

製表／陳雨鑫、許凱婷 2026.08.07製表