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健康永續行動家／智慧共創 醫療更有溫度

聯合報／ 記者許凱婷／新北報導
鴻海科技集團B事業群暨數位健康團隊。記者蔡怡真／攝影
鴻海科技集團B事業群暨數位健康團隊。記者蔡怡真／攝影

「在科技業，一個產品能服務幾百萬人；但在醫療，面對的每一個生命都是獨一無二。」鴻海B事業群總經理姜志雄說，早期鴻海推動醫療事業不順遂，現在團隊找來護理師、醫管專家、使用者體驗設計師，與醫護人員「共創」智慧醫療的未來。

身為鴻海數位健康事業群的領軍人物，姜志雄過去曾參與蘋果生產線的自動化工程，精通自動化與規模製造。然而，在轉向數位健康領域後，他最常掛在嘴邊的不是兆元產值或先進演算法，而是所謂的「眾生之心」。

他認為，科技如沒有溫度，無法幫助因高壓而累垮的醫護人員及焦慮的患者，那便毫無意義；衡量數位健康成功的標準，不是財務報表上的短期數字，而是改善多少人的健康、減少多少家庭的照護負擔，才是最重要的事。

談及台灣智慧醫療的未來，姜志雄眼中閃著光芒。他強調，台灣的優勢不在單一技術，而是能將醫療、科技與製造緊密結合的生態系。「半導體讓世界看見台灣的製造能力；智慧醫療要讓世界看見台灣守護生命的能力。」但他不諱言，國際品牌力與創新資本是台灣的短板，在推動次世代HIS這類基礎工程，需要醫院、政府與產業長期互信合作；面對Google量子運算等國際強權，呼籲建立更具彈性的監理沙盒，讓創新能在安全與效率間取得平衡。

在鴻海，數位健康從來不被視為單純的生意，而是一場「用科技修行」的社會實驗；為此，他捨棄科技業習以為常的KPI考核，改以「醫護人員是否覺得輕鬆一點」作為產品驗收標準。成功了，受益的是每一個家庭；失敗了，損失的不只是金錢，更是醫護人員對科技的信任。

「改變醫療的，不會是一項突破性技術，而是一群願意彼此信任、共同解決問題的人。」姜志雄說，科技人最容易犯的錯，就是只談高度、忘了溫度。而鴻海現在做的，正是用科技讓醫療更有溫度。

溫度 鴻海 蘋果

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