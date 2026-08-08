健康永續行動家／鴻海團隊 駐醫院找痛點

鴻海跨足智慧醫療，不是先端出AI系統，而是把研發團隊送進醫院，一待兩、三個月。「我們不是去推銷產品，而是先去蹲點，」鴻海B事業群總經理姜志雄這句話，道盡鴻海進入醫療產業的方法：先看懂問題，再談科技。鴻海願意用「小小螞蟻」姿態，將基礎工程補起來，唯有解決最底層的問題，累積信任，智慧醫療才能真正走進醫院。

姜志雄說，團隊要能看見外界不曾注意，卻長期困擾第一線醫護的細節，如偏鄉篩檢流程斷裂、化療調劑全靠人工、護理師忙到分身乏術，就連大腸鏡AI也出現「水土不服」等，才能真正解決問題。

姜志雄說，過去乳篩巡迴車受限醫師人力，影像判讀往往要一段時間後才能回饋給受檢者，等於篩檢做了，風險通知卻跟不上，鴻海因此開發AI輔助判讀系統，讓初步風險評估能在第一時間完成，將鏈路重新接上。

第二個痛點，化療藥物調劑仍高度仰賴人工，藥師承擔暴露在藥物毒性的風險；護理師則負擔大量的行政與運送工作，長期處於高壓與過勞狀態。

鴻海觀察到這些「沒人想碰、但天天要做」的苦工，投入自動化調劑系統研發，並搭配具備生物辨識儲運功能的護理機器人「Nurabot」，讓化療藥劑在內的藥品與檢體能自動運送，也承擔起部分衛教互動，以鬆綁第一線人力。

「科技不是去改變醫院，而是去融入醫院。」姜志雄說，技術落地的過程中，「水土不服」是智慧醫療常見的陷阱。以大腸鏡AI為例，國外系統如日本、南韓，對腸道清潔度的判讀標準，與台灣臨床習慣不完全相符，直接套用往往失準。這讓鴻海更堅定一件事：AI模型必須在地化，而不是把國外現成系統原封不動搬進醫院。

面對超高齡社會，鴻海也投入阿茲海默症的早期轉換風險預測，希望能在患者症狀尚未明顯惡化前就提前介入，更鎖定居家心律不整與急性心肌梗塞（STEMI）監測的「CoDoctor All-in-One」設備，讓醫療照護得以延伸進病人的日常生活，而不必等到送醫才發現為時已晚。

姜志雄表示，就算AI應用再亮眼，如果底層的醫療流程斷點、系統包袱與人力負擔沒被解決，終究撐不住真實的臨床現場。這些看似瑣碎、卻沒有廠商願意投入的「苦工」，正是鴻海口中的「下水道工程」。