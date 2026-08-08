聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報文化版 獲文創產業新聞報導獎

聯合報／ 記者何定照／台北報導
二○二六文創產業新聞報導獎，聯合報以記者何定照系列作品「當知識型IP遇見台灣四百年」獲獎。 圖／聯合報提供
二○二六文創產業新聞報導獎，聯合報以記者何定照系列作品「當知識型IP遇見台灣四百年」獲獎。 圖／聯合報提供

聯合報今年新闢每隔周五見刊的「文化版」傳捷報。記者何定照「當知識型ＩＰ遇見台灣四百年」系列作品，獲得二○二六文創產業新聞報導獎平面及網路新聞報導獎，頒獎典禮訂於八月十六日舉行。

該系列作品報導微光古樂集、科普作家胖胖樹（王瑞閔）等知識型ＩＰ，以及歷史學者專家李其霖、黃恩宇、曹銘宗等人如何以美食為ＩＰ，分別以音樂、植物、美食三種語言，重新述說台灣史。

何定照表示，發想此系列，是有感近年有愈來愈多原本非文史背景的專業領域人士開始破圈結合文史知識，透過兩領域的接觸碰撞，以更活潑具創意的方式傳遞知識，還試圖開發能自給自足的營運模式。這不但為其原專業領域開拓更多可能，也因為他們別具角度的跨界轉譯，把台灣文史知識變成大眾更願意接近、體驗的新文化內容。

文創產業新聞報導獎由中華新聞記者協會主辦，國泰金控、中華民國新聞通訊事業協會協辦。中華新聞記者協會理事長袁天明表示，文創產業近年逐步轉向文化內容、數位科技、品牌經營與國際市場並重的模式，未來可更聚焦ＡＩ文化科技、國際ＩＰ、文化金融、全球市場拓展及績效管理等五大方向。

平面及網路新聞報導獎獲獎者另有大數據股份有限公司、中央社；電視新聞報導獎獲獎者為三立新聞、壹電視、民視、非凡電視台、華視、鏡電視、台視；廣播新聞報導獲獎者為教育廣播電台、漁業廣播電台、央廣、警廣，台北廣播電台劉馬利也以「台北聲景—百年樂音」獲獎。

聯合報 報導 文化 文創

延伸閱讀

文創產業新聞報導獎 聯合報「當知識型IP遇見台灣400年」獲獎

世新大學第7屆傑出校友星光熠熠 徐若瑄、林心如、温昇豪入列

PIX11電視台看板人物告別主播台 董愷悌：從沒想過成為記者

古蹟走讀遇上布藝手作 一針一線縫入淡水文史

相關新聞

白海豚龜速 中部以北防豪雨

今天是父親節，不過受到中度颱風白海豚影響，今天下午到明天，將是影響台灣最明顯的時刻，中央氣象署表示，北部、中部山區有大雨或豪雨，台中以北山區有豪雨等級以上降雨，明天風雨尤其顯著。雨勢要到下周一會比較趨緩，不過因轉吹西南風，中南部仍有陣雨。

雲林戴奧辛羊全撲殺 草料驗出戴奧辛超標

雲林縣一名李姓飼主私養羊肉日前被驗出戴奧辛超標，該名飼主涉冒用合法牧場「雲農畜牧場」名義送宰，導致向雲農畜牧場購買羊乳的嘉南羊乳須採預防性下架；衛福部食藥署昨公布追查結果，李姓飼主畜牧環境戴奧辛均低於背景值，僅草料的戴奧辛高於歐盟標準，八隻遭撲殺羊隻體內也驗出戴奧辛，環境部將擴大追查。

白海豚龜速前進已出現南北擺盪 登陸前靠馬祖多近待觀察

中颱白海豚掃過琉球群島，為沖繩帶來顯著風雨後，持續以龜速向台灣東北方海域逼近。氣象署持續發布海上颱風警報，並且過去一段時間，白海豚已經出現了南北擺盪的現象，且後續登陸中國沿岸前仍會有類似情況。因此，颱風中心究竟會離馬祖地區多近、影響程度多高，仍有待後續觀察。

防堵代刀…醫材商有條件進手術室 嚴禁醫療行為

台中榮民總醫院代刀案，引發社會譁然，衛福部醫事司日前頒布「醫療機構就醫療器材商人員進入手術室管理指引」，醫材商有條件進入手術室，需事前取得患者或家屬的書面同意，進入手術室後，僅能提供器材操作說明、技術諮詢或故障排除，不得涉及診斷、治療、護理，或直接在患者身上使用器材，違者最嚴重送交司法調查。

健康永續行動家／鴻海團隊 駐醫院找痛點

鴻海跨足智慧醫療，不是先端出AI系統，而是把研發團隊送進醫院，一待兩、三個月。「我們不是去推銷產品，而是先去蹲點，」鴻海B事業群總經理姜志雄這句話，道盡鴻海進入醫療產業的方法：先看懂問題，再談科技。鴻海願意用「小小螞蟻」姿態，將基礎工程補起來，唯有解決最底層的問題，累積信任，智慧醫療才能真正走進醫院。

健康永續行動家／智慧共創 醫療更有溫度

「在科技業，一個產品能服務幾百萬人；但在醫療，面對的每一個生命都是獨一無二。」鴻海B事業群總經理姜志雄說，早期鴻海推動醫療事業不順遂，現在團隊找來護理師、醫管專家、使用者體驗設計師，與醫護人員「共創」智慧醫療的未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。