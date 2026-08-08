聯合報文化版 獲文創產業新聞報導獎

聯合報今年新闢每隔周五見刊的「文化版」傳捷報。記者何定照「當知識型ＩＰ遇見台灣四百年」系列作品，獲得二○二六文創產業新聞報導獎平面及網路新聞報導獎，頒獎典禮訂於八月十六日舉行。

該系列作品報導微光古樂集、科普作家胖胖樹（王瑞閔）等知識型ＩＰ，以及歷史學者專家李其霖、黃恩宇、曹銘宗等人如何以美食為ＩＰ，分別以音樂、植物、美食三種語言，重新述說台灣史。

何定照表示，發想此系列，是有感近年有愈來愈多原本非文史背景的專業領域人士開始破圈結合文史知識，透過兩領域的接觸碰撞，以更活潑具創意的方式傳遞知識，還試圖開發能自給自足的營運模式。這不但為其原專業領域開拓更多可能，也因為他們別具角度的跨界轉譯，把台灣文史知識變成大眾更願意接近、體驗的新文化內容。

文創產業新聞報導獎由中華新聞記者協會主辦，國泰金控、中華民國新聞通訊事業協會協辦。中華新聞記者協會理事長袁天明表示，文創產業近年逐步轉向文化內容、數位科技、品牌經營與國際市場並重的模式，未來可更聚焦ＡＩ文化科技、國際ＩＰ、文化金融、全球市場拓展及績效管理等五大方向。

平面及網路新聞報導獎獲獎者另有大數據股份有限公司、中央社；電視新聞報導獎獲獎者為三立新聞、壹電視、民視、非凡電視台、華視、鏡電視、台視；廣播新聞報導獲獎者為教育廣播電台、漁業廣播電台、央廣、警廣，台北廣播電台劉馬利也以「台北聲景—百年樂音」獲獎。