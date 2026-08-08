白海豚龜速 中部以北防豪雨

今天是父親節，不過受到中度颱風白海豚影響，今天下午到明天，將是影響台灣最明顯的時刻，中央氣象署表示，北部、中部山區有大雨或豪雨，台中以北山區有豪雨等級以上降雨，明天風雨尤其顯著。雨勢要到下周一會比較趨緩，不過因轉吹西南風，中南部仍有陣雨。

氣象署表示，由於白海豚行進速度緩慢，增加擺盪效應的機會，若中心從台灣北部海面掃過時稍微南修，不排除針對基隆及北海岸發布陸警。而馬祖由於地理位置，確定躲不掉，最快將於今晚納入陸警範圍。

白海豚颱風昨天掃過沖繩後一路向西，氣象署昨天下午針對北部海面發布海上颱風警報。

只是颱風走得慢，過程中南北擺盪的機會也增加。氣象署預報中心副主任伍婉華表示，目前預估路徑颱風七級暴風圈雖不觸陸，但基隆及北海岸距離暴風半徑邊緣並不遠。因此，若颱風擺盪，暴風圈不小心籠罩到兩地，最快今天下午就有機會發布陸上颱風警報。

伍婉華指出，本島約於明天下半天才能完全擺脫陸警危機，不過馬祖確定躲不過。由於地理位置關係，颱風中心登陸中國大陸時，馬祖幾乎會被暴風圈籠罩，預估將於今晚至明天上午間，針對馬祖發布陸上颱風警報。

朱美霖提醒，中部以北山區今天將有豪雨以上降雨，北部平地及中部部分山區有大雨或豪雨、東北部山區也有局部大雨機率。