防堵代刀…醫材商有條件進手術室 嚴禁醫療行為

台中榮民總醫院代刀案，引發社會譁然，衛福部醫事司日前頒布「醫療機構就醫療器材商人員進入手術室管理指引」，醫材商有條件進入手術室，需事前取得患者或家屬的書面同意，進入手術室後，僅能提供器材操作說明、技術諮詢或故障排除，不得涉及診斷、治療、護理，或直接在患者身上使用器材，違者最嚴重送交司法調查。

中榮神經外科醫師楊孟寅、鄭文郁涉爆發手術室代刀醜聞，放任不具醫師資格的醫材廠商人員執行電燒止血、植入螺釘等核心醫療行為，甚至詐領健保與自費款項並收取公關費。台中地檢署依違反醫師法及詐欺取財等罪將兩名醫師及三名廠商人員起訴，並建請法院從重量刑。

衛福部醫事司頒布新版管理指引，明確規定醫材商進入手術室，僅能從事器材操作說明、規格參數技術諮詢或故障排除，嚴禁涉及診斷、治療、護理等醫事專業技術，也不得直接接觸病人、操控作用於病人的器材，或有任何不正當利益輸送及違反利益衝突迴避情事。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，醫院須依照此指引建立管理規範，醫材商進入手術室須有必要性，不只要詳實記錄姓名、進出時間及支援內容，相關紀錄至少保存三年。醫材商進入手術室要以最少人數、最短時間、最低干擾為原則，且事前須告知患者或家屬原因與工作內容，並取得書面同意，且進入手術室的醫材商須每年接受至少二小時的相關訓練並取得合格證明。若涉及違反醫療法、醫師法等相關法令，將依規定移送司法或主管機關處置。