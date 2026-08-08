聽新聞
0:00 / 0:00

雲林戴奧辛羊全撲殺 草料驗出戴奧辛超標

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部食藥署指出，發現戴奧辛羊肉案後，已聯合農業部、環境部及地方政府跨部會調查。圖／食藥署提供
衛福部食藥署指出，發現戴奧辛羊肉案後，已聯合農業部、環境部及地方政府跨部會調查。圖／食藥署提供

雲林縣一名李姓飼主私養羊肉日前被驗出戴奧辛超標，該名飼主涉冒用合法牧場「雲農畜牧場」名義送宰，導致向雲農畜牧場購買羊乳的嘉南羊乳須採預防性下架；衛福部食藥署昨公布追查結果，李姓飼主畜牧環境戴奧辛均低於背景值，僅草料的戴奧辛高於歐盟標準，八隻遭撲殺羊隻體內也驗出戴奧辛，環境部將擴大追查。

食藥署於七月初於雲林縣抽驗市場羊肉，其中一件由雲農畜牧場名義屠宰的羊隻肉品，戴奧辛超標一點八倍，農業部追查發現，該隻超標羊隻雖以雲農畜牧場送宰，實際為一名李姓飼主。

農業部分別於雲農畜牧場及李姓飼主的飼養場，帶回飼料、草料與羊乳，雲農畜牧場檢體全數合格，雲林縣政府七月廿八日起即解除雲農牧場移動管制，恢復正常生乳生產及運作，因採購雲農牧場生乳而遭波及的嘉南羊乳，也解除預防性下架措施。

至於李姓飼主飼養場中的草料，戴奧辛含量為每公克○點三五三皮克毒性當量，高於歐盟針對蔬果設定的每公克○點三皮克毒性當量預警值，但環境部在飼養場中採檢土壤及空氣等，戴奧辛含量低於背景值。但為求謹慎，環境部將再次採檢，將赴李姓飼主割取牧草處採檢空氣、土壤、地下水、地面水體等環境介質，釐清戴奧辛來源。

食藥署副署長遲蘭慧表示，李姓飼主共飼養九頭羊，除已屠宰且被檢出戴奧辛超標羊隻外，其餘八頭羊隻也由農政單位在七月廿七日完成撲殺，經檢驗後八件樣品均不合格，農政、環境單位持續追查草料來源、是否影響其他羊隻，但目前事態並未擴大，疑慮食品已透過預防性下架、流向追查及檢驗等措施管控，無受汙染產品流入市面，而李姓飼主因疑似冒用雲農畜牧場名義屠宰羊隻，已被移送檢調。

戴奧辛 超標 雲林

延伸閱讀

雲林戴奧辛羊肉案…草料檢出戴奧辛超標 8頭羊遭撲殺全驗出不合格

北市查苦茶油苯駢芘超標 嘉縣追供應商查出中國原料

致癌苦茶油風暴延燒嘉縣市3業者中鏢 官方認證產銷履歷產品安心

已要求預防性下架…北市第3波油品擴大抽驗 2件苦茶油產品苯駢芘超標

相關新聞

白海豚龜速 中部以北防豪雨

今天是父親節，不過受到中度颱風白海豚影響，今天下午到明天，將是影響台灣最明顯的時刻，中央氣象署表示，北部、中部山區有大雨或豪雨，台中以北山區有豪雨等級以上降雨，明天風雨尤其顯著。雨勢要到下周一會比較趨緩，不過因轉吹西南風，中南部仍有陣雨。

白海豚龜速前進已出現南北擺盪 登陸前靠馬祖多近待觀察

中颱白海豚掃過琉球群島，為沖繩帶來顯著風雨後，持續以龜速向台灣東北方海域逼近。氣象署持續發布海上颱風警報，並且過去一段時間，白海豚已經出現了南北擺盪的現象，且後續登陸中國沿岸前仍會有類似情況。因此，颱風中心究竟會離馬祖地區多近、影響程度多高，仍有待後續觀察。

雲林戴奧辛羊全撲殺 草料驗出戴奧辛超標

雲林縣一名李姓飼主私養羊肉日前被驗出戴奧辛超標，該名飼主涉冒用合法牧場「雲農畜牧場」名義送宰，導致向雲農畜牧場購買羊乳的嘉南羊乳須採預防性下架；衛福部食藥署昨公布追查結果，李姓飼主畜牧環境戴奧辛均低於背景值，僅草料的戴奧辛高於歐盟標準，八隻遭撲殺羊隻體內也驗出戴奧辛，環境部將擴大追查。

防堵代刀…醫材商有條件進手術室 嚴禁醫療行為

台中榮民總醫院代刀案，引發社會譁然，衛福部醫事司日前頒布「醫療機構就醫療器材商人員進入手術室管理指引」，醫材商有條件進入手術室，需事前取得患者或家屬的書面同意，進入手術室後，僅能提供器材操作說明、技術諮詢或故障排除，不得涉及診斷、治療、護理，或直接在患者身上使用器材，違者最嚴重送交司法調查。

健康永續行動家／鴻海團隊 駐醫院找痛點

鴻海跨足智慧醫療，不是先端出AI系統，而是把研發團隊送進醫院，一待兩、三個月。「我們不是去推銷產品，而是先去蹲點，」鴻海B事業群總經理姜志雄這句話，道盡鴻海進入醫療產業的方法：先看懂問題，再談科技。鴻海願意用「小小螞蟻」姿態，將基礎工程補起來，唯有解決最底層的問題，累積信任，智慧醫療才能真正走進醫院。

健康永續行動家／智慧共創 醫療更有溫度

「在科技業，一個產品能服務幾百萬人；但在醫療，面對的每一個生命都是獨一無二。」鴻海B事業群總經理姜志雄說，早期鴻海推動醫療事業不順遂，現在團隊找來護理師、醫管專家、使用者體驗設計師，與醫護人員「共創」智慧醫療的未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。