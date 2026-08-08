健康你我他／出國入住飯店 先看浴室地板

初訪越南，導遊和領隊再三交代天氣炎熱，要注意防曬和多補充水分。自認出國多次，事前準備算周全，沒想到意外竟然發生在入住飯店的第一晚。

洗完澡，正準備跨出浴缸取衣物時，腳下一滑，整個人竟往前傾倒，頭部重重敲擊地面。外子聽見巨響，立刻衝進浴室將我扶起，等我穿好衣服照鏡子，才發現左邊眼角已瘀青。

隔天一早，為了安全起見，領隊和導遊陪我到當地國際醫院檢查。醫師仔細檢查後表示，除了臉部瘀青，沒有其他明顯異狀，但依當地醫療規定，建議留院觀察一天。我擔心影響後續行程，也自覺身體沒有不適，在了解可能風險後，簽署責任自負切結書，便帶著藥物離開醫院。

後面四天旅遊，我一路戴著口罩和帽子遮住瘀青。

返國後，我立刻帶著越南醫院的檢查資料到醫院複診，幸好看診結果與越南醫師的診斷一致，臉部瘀青足足一個月才完全消退。

這次意外讓我明白，海外旅遊除了規畫行程，也要留意住宿環境的安全，尤其浴室濕滑，更不能掉以輕心。慶幸出國前有投保旅平險，面對突如其來的醫療費用，才能少一分慌亂、多一分安心。

如今，每次入住飯店，我第一件事就是先看看浴室地板是否濕滑。因為再精彩的旅程，都比不上平安回家。